Brutte notizie in arrivo per i fan di X Factor 14, che in queste settimane hanno seguito il talent show, condotto da Alessandro Cattelan, non in prima visione su Sky Uno, bensì in differita su Tv8. La rete del gruppo Sky, infatti, ha dato la possibilità a chi non possiede un abbonamento con la pay tv satellitare di seguire lo stesso questa nuova edizione del talent show, trasmettendo le puntate il venerdì sera, ossia in differita di un giorno rispetto alla regolare trasmissione su Sky Uno. Tuttavia, dal 30 ottobre la messa in onda del programma su Tv8 sparirà per lasciare spazio ad Alessandro Borghese.

Il Live show di X Factor 14 sparisce dal palinsesto in chiaro di Tv8

Nel dettaglio, la programmazione ufficiale riportata dall'ultimo numero di Tv Sorrisi e Canzoni rivela che a partire dal prossimo venerdì 30 ottobre non ci sarà più spazio in prima serata per le nuove puntate di X Factor 14. Questo vuol dire che il pubblico che ha avuto modo di seguire la trasmissione in differita non potrà vedere la prima puntata del Live show di quest'anno, che partirà giovedì 29 ottobre.

Il prossimo venerdì sera, al posto di X Factor 14, su Tv8 è prevista la messa in onda della trasmissione 4 Ristoranti condotto da Alessandro Borghese, che darà il via alla sesta edizione del suo programma a caccia del miglior ristorante.

A seguire alle 22:45 è previsto l'appuntamento con Masterchef Italia, ma del talent show non se ne vede l'ombra.

Cosa succederà? Non è la prima volta che la messa in onda dei live di X Factor viene stoppata sul canale in chiaro di Sky, nonostante gli ascolti siano molto positivi. Le puntate di questa quattordicesima edizione in onda su Tv8 sono state seguite da una media di oltre 700.000 spettatori a settimana, pari a uno share che ha superato abbondantemente la soglia del 2%.

Scelti i nuovi concorrenti di X Factor 14: il Live Show al via il 29 ottobre su Sky

Intanto, proprio nel corso della puntata andata in onda il 22 ottobre su Sky Uno (e trasmessa il 23 ottobre su Tv8) sono stati svelati i nomi dei concorrenti ufficiali che si metteranno in gioco quest'anno e che proveranno a conquistare non solo la giuria ma anche il gradimento del pubblico da casa.

I giudici, così, hanno scelto chi portarsi in squadra dopo aver analizzato al meglio i vari candidati, che nel corso di queste settimane il pubblico ha avuto modo di conoscere nella fase delle audizioni. A Hell Raton è spettato scegliere i concorrenti della categoria Under Donna. A Mika, invece, sono toccati gli Over mentre Emma Marrone dovrà gestire gli Under Uomini. Infine Manuel Agnelli sarà a capo dei Gruppi.