Ritorna l'angolo dedicato alle prossime puntate della soap opera spagnola Una vita, con le anticipazioni che andranno in onda dal giorno 25 ottobre fino al giorno 31 ottobre del 2020. L'avvocato rifiuterà ancora una volta Genoveva Salmeron e le dirà che nella sua vita ci sarà posto soltanto per Marcia. L'ex moglie di Alfredo Bryce non sarà affatto felice di questo ennesimo rifiuto e deciderà di dire ad Ursula di sentire i suoi legali. Intanto, quest'ultima continuerà a minacciare Marcia per farla allontanare da Felipe e per farla andare via per sempre da Acacias 38, ma l'avvocato deciderà di difendere la sua amata e affronterà la dark lady del paese.

Infine, Carmen e Ramon aiuteranno Fabiana e Servante a riparare il guasto nell'impianto idraulico.

Una Vita, anticipazioni Spagna: Marcia si sentirà minacciata da Ursula e dirà tutto quanto all'avvocato Felipe

In queste prossime puntate spagnole della soap opera Una Vita, la domestica brasiliana Sampaio deciderà di dire tutta la verità sul suo passato e delle minacce ricevute dalla dark lady Ursula Dicenta. Felipe si ritroverà faccia a faccia con Dicenta e le dirà di non dare più fastidio alla sua ragazza. Intanto, Genoveva prenderà la decisione di lasciare il paese e assicurerà tutti gli abitanti di Acacias 38 che farà loro avere tutti i soldi che aveva promesso. Nel frattempo, Ursula proseguirà con il suo sporco gioco e dirà alla domestica brasiliana che lei partirà con Salmeron e che prima o poi ritornerà in paese per tormentarla.

Una Vita, spoiler soap opera: Emilio cercherà un piano per allontanarsi per sempre da Angelines

In questi prossimi episodi spagnoli di Una Vita, Ledesma farà ritorno da Avila nel quartiere insieme a sua figlia Angelines ed inizierà a fare delle avances alla giovane Felicia. Nel frattempo, il piano di Emilio sarà quello di presentare alla sua futura sposa alcuni ragazzi scapoli con il solo obiettivo di farla innamorare di qualcuno.

Ma questo piano non andrà a buon fine in quanto Angelines non si innamorerà di nessuno e deciderà di restare insieme ancora a lui.

Una Vita, prossimi episodi: Carmen e Ramon riusciranno ad aiutare economicamente Servante e Fabiana

Fabiana e Servante non avranno i soldi necessari per riparare il guasto nell'impianto idraulico alla pensione e penseranno di dover chiudere definitivamente la loro attività.

Ma Carmen e Ramon organizzeranno il loro rinfresco nuziale nella pensione per aiutarli economicamente. L'idea sarà ben accettata dai proprietari della pensione che riusciranno così a riparare il guasto.