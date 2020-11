Prosegue l'appuntamento domenicale con DayDreamer e le anticipazioni delle nuove puntate turche che andranno in onda su Canale 5 nei mesi a seguire, raccontano che Can arriverà a compiere un gesto 'estremo' nei confronti della sua ex fidanzata Aydin. Il fotografo, dopo aver trascorso un anno lontano da Istanbul, tornerà di nuovo in città e proverà di nuovo a far breccia nel cuore della Aydin. La situazione precipiterà quando Yigit farà credere a Sanem che il fotografo non ha intenzione di restare a lungo in città: a quel punto lei correrà da Can, che si trova al molo con la sua barca, per chiedere delle spiegazioni e lui deciderà di rapirla!

DayDreamer anticipazioni turche: Can rapisce Sanem

Nel dettaglio, Sanem correrà al molo da Can per capire se è vera la voce riguardante una sua nuova imminente partenza.

La Aydin salirà sulla barca del fotografo e lo affronterà a muso duro. In un primo momento il fotografo apparirà abbastanza confuso da tutta quella situazione e non riuscirà a capire bene cosa stia succedendo.

Successivamente, però, Can deciderà di cogliere la palla al balzo per passare del tempo, da solo, con la sua ex fidanzata. Il fotografo, quindi, mollerà gli ormeggi dirigendosi con la sua barca verso il mare aperto. Un duro colpo per Sanem che, quando si renderà conto della situazione, opporrà resistenza al rapimento di Can.

Il confronto tra Can e Sanem

La Aydin, infatti, non gradirà per niente l'atteggiamento del giovane Divit che di fatto la sta 'sequestrando' poi però con il passare dei minuti comincerà a tranquillizzarsi e i due avranno così la possibilità di parlarsi e di chiarirsi per bene dopo aver trascorso un lungo periodo distanti l'uno dall'altro.

E così ne approfitteranno per raccontarsi, nei dettagli, quello che hanno fatto durante i 12 mesi in cui non si sono visti e sentiti. Le anticipazioni delle puntate turche di DayDreamer rivelano che Can metterà da parte il suo orgoglio e confesserà alla Aydin che per tutto quel tempo non ha mai smesso di pensarla.

Una vera e propria dichiarazione d'amore da parte del fotografo che finalmente si lascerà andare ai suoi reali sentimenti. Al tempo stesso Sanem gli confesserà di aver capito che non è stato lui a bruciare il suo diario, così come gli aveva fatto credere il perfido Yigit.

Can vuole sanare i debiti della Fikra: anticipazioni turche DayDreamer

Il viaggio in mare dei due proseguirà e ciò che sembrava essere un rapimento a tutti gli effetti si trasformerà in un'occasione per fare chiarezza e confrontarsi in maniera pacifica. Successivamente, poi, Can attraccherà la barca ad un molo sconosciuto e farà un'altra confessione alla sua ex fidanzata.

Le anticipazioni turche di DayDreamer rivelano che il fotografo le dirà di avere intenzione di vendere la sua barca così da poter avere i soldi per ripagare tutti i debiti contratti dalla Fikra, l'agenzia fotografica dei Divit.