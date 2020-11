Le anticipazioni delle nuove puntate di DayDreamer rivelano che stanno per arrivare dei momenti bui per la coppia composta da Can e Sanem. Tra i due, quindi, arriverà un nuovo periodo di forte crisi al punto che decideranno di intraprendere due strade separate e di lasciarsi per un po'. Un allontanamento che ancora una volta sarà frutto di un piano diabolico messo a punto da Yigit con la collaborazione della perfida Huma. E questa volta Can deciderà di andare via da Istanbul, facendo perdere le sue tracce per 12 lunghi mesi.

DayDreamer, spoiler puntate turche: Can prova a 'salvare' Sanem da Yigit

Nel dettaglio, Can proverà a mettere in guardia Sanem dal fatto che Yigit non avrebbe un vero editore al quale proporre la pubblicazione del suo libro.

Il fotografo, quindi, scoprirà che le parole di Yigit non sono veritiere e che si sta prendendo gioco della sua amata.

Peccato, però, che Sanem non voglia credere alla versione dei fatti del suo amato e continuerà ad andare avanti per la sua strada, infastidita quasi dall'atteggiamento di Can che proverà in tutti i modi ad intromettersi nella sua carriera lavorativa e professionale.

Nonostante questo, Sanem deciderà di pubblicare come primo libro il manoscritto dove ha raccontato per filo e per segno tutte le fasi della sua storia d'amore con Can. Prima di darlo in stampa, però, chiederà al suo fidanzato di leggerlo e di darle il consenso per la pubblicazione.

Can accusato di aver bruciato il manoscritto di Sanem poi la rottura

Can prenderà il manoscritto e si recherà per qualche giorno nella capanna del bosco dove ama rifugiarsi per trascorrere del tempo in solitaria. Le anticipazioni turche di DayDreamer, però, rivelano che Huma e Yigit torneranno di nuovo all'attacco: l'uomo chiederà a Sanem di recuperare almeno le prime pagine del suo manoscritto perché l'editore gli ha chiesto di visionarle al più presto.

A quel punto Sanem chiederà allo stesso di Yigit di accompagnarla presso la capanna nel bosco dove si trova Can per recuperarle e qui ci sarà il colpo di scena. Yigit, infatti, brucerà le pagine del manoscritto di Sanem e darà la colpa di quello che è accaduto a Can.

Can lascia Istanbul ed è addio con Sanem

La reazione del fotografo non si farà attendere e tra i due uomini scatterà una vera e propria rissa. Peccato, però, che Sanem non crederà alla versione dei fatti del suo fidanzato e lo riterrà responsabile di quello che è successo. Un duro colpo per Can che a quel punto deciderà di dare una svolta decisiva alla sua vita: il fotografo lascerà Istanbul.

Le anticipazioni di DayDreamer rivelano che Can andrà via dalla città e farà perdere le sue tracce per un anno, lasciando da sola la giovane Aydin.