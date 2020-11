Prosegue l'appuntamento con Gli orologi del diavolo, la nuova Serie TV di Rai 1 con protagonisti Beppe Fiorello e Claudia Pandolfi. Le anticipazioni della seconda puntata in programma lunedì 9 novembre su Rai 1 rivelano che ci saranno dei nuovi clamorosi colpi di scena per Marco, che verrà costretto da Aurelio a lasciare la sua città e la sua famiglia per partire alla volta del Sud America. In questo modo, infatti, Marco entrerà in contatto con la famiglia del boss e avrà modo di conoscere anche i suoi amici narcotrafficanti.

Gli orologi del diavolo, anticipazioni seconda puntata 9 novembre

La situazione per Marco diventerà sempre più difficile da sostenere e l'uomo non vedrà l'ora di chiudere questo capitolo della sua vita che la sta costringendo a dire costanti bugie ai suoi famigliari.

Mario, però, lo convincerà ancora una volta ad accettare un nuovo lavoro che questa volta prevede la costruzione di una imbarcazione per una consegna speciale.

E sarà proprio all'ultimo momento che Aurelio farà una richiesta ben precisa su chi debba guidare il gommone. Vuole che al timone ci sia proprio Merani. Una decisione che lo lascerà senza parole anche se la Polizia gli assicurerà sostegno e protezione.

Marco viene arrestato dalla Polizia francese

Ma il colpo di scena sarà dietro l'angolo e le anticipazioni della seconda puntata raccontano che la Polizia francese, essendo completamente all'oscuro di questa operazione, arresterà Marco e con lui finirà in manette anche Pablo, il braccio destro di Aurelio che viaggiava con lui sull'imbarcazione.

Per Marco sarà un durissimo colpo da digerire. Gli spoiler de Gli orologi del diavolo rivelano che l'uomo verrà condannato a ben 8 anni di reclusione e sarà in cella con Pablo. Marco, però, non si arrenderà e proverà a mettersi in tutti i modi in contatto con la Polizia italiana che gli aveva assicurato protezione, ma i suoi tentativi saranno vani.

Marco accetta la condanna: anticipazioni Gli orologi del diavolo seconda puntata

A quel punto Marco non potrà fare altro che accettare in silenzio la condanna da parte della Polizia francese. Nel caso in cui venisse fuori che in realtà è un infiltrato della Polizia, metterebbe a rischio non soltanto la sua vita ma anche quella dei suoi famigliari completamente all'oscuro di quello che sta accadendo.

Una seconda puntata decisamente da non perdere quella de Gli orologi del diavolo in programma per il 9 novembre su Rai 1. Intanto i vari episodi che saranno trasmessi di volta in volta in prime time, potranno essere rivisti in replica streaming online sul sito web RaiPlay, accedendo alla sezione dedicata alla nuova serie tv con protagonista Beppe Fiorello.