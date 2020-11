Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore e le anticipazioni della puntata in onda lunedì 16 novembre su Rai 1 rivelano che ci saranno dei colpi di scena per Gabriella che si troverà sempre di più in difficoltà dal punto di vista lavorativo, al punto che Vittorio Conti le darà un ultimatum. E poi ancora occhi puntati su Armando e Agnese che finalmente si lasceranno andare al loro sentimento, liberi di amarsi come non hanno mai fatto prima.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni di lunedì 16 novembre 2020

In particolar modo la love story tra Agnese e Armando sembrerà proseguire nel migliore dei modi: i due appariranno felici e spensierati proprio come due giovani innamorati alle prime armi.

Un amore quasi adolescenziale che travolgerà la coppia.

Intanto per Laura arriverà una buona notizia da parte di Salvatore: quest'ultimo, infatti, le comunicherà che i responsabili del circolo li hanno scelti come fornitori ufficiali. Le prelibatezza della loro pasticceria, quindi, saranno disponibili anche per i clienti del circolo e i vari soci non potranno che esserne contenti ed entusiasti.

Vittorio rimprovera Gabriella e le darà un ultimatum

Situazione diversa, invece, per Gabriella: la giovane stilista del Paradiso si troverà in una situazione decisamente difficile dal punto di vista lavorativo a causa dei numerosi impegni. Non solo le consegne che ha da fare con Vittorio ma anche le numerose richieste che riceverà dalle clienti del circolo.

Un periodo decisamente non facile per la stilista che non riuscirà a rispettare tutte le date previste per le consegne e per questo motivo riceverà un ultimatum da parte di Vittorio Conti che apparirà molto 'severo' nei confronti della stilista.

E poi ancora, le anticipazioni di questa nuova puntata de Il Paradiso delle signore, in programma il 16 novembre su Rai 1, rivelano che si tornerà a parlare anche della situazione di Pietro.

Il giovane ragazzo scapestrato, nipote di Vittorio, comincerà a frequentare la nuova scuola e al tempo stesso inizierà anche a lavorare.

Nuovi guai per Pietro: anticipazioni Il Paradiso delle signore del 16 novembre

Dopo i primi giorni, sembrerà che Pietro abbia messo la "testa a posto" e che si stia impegnando per davvero anche nel suo nuovo ruolo di magazziniere all'interno del Paradiso delle signore.

Una mansione che gli è stata affidata proprio da suo zio Vittorio che in questo modo spera di riuscire a sensibilizzare il ragazzo.

Peccato, però, che non sarà tutto rose e fiori: ben presto infatti dei nuovi sospetti si abbatteranno sul ragazzo. Due clienti del Paradiso delle signore si lamenteranno per le consegne in ritardo fatte proprio da Pietro e questa sarà l'ennesima tegola che si abbatterà sulla sua testa.