Giovedì 19 novembre, in prima visione assoluta su Rai 1, andrà in onda l’ultima puntata Doc - Nelle tue mani, la fiction con protagonista Luca Argentero. Verrà trasmesso il sedicesimo episodio dal titolo "Io ci sono", dove la trama sarà incentrata sul malore accusato da Agnese Tiberi, ex moglie del dottor Fanti. Le condizioni di salute della donna sembreranno aggravarsi in modo del tutto inaspettato e l'equipe del policlinico s'impegnerà a capire qual è la malattia che l'affligge.

Doc - Nelle tue mani: anticipazioni ultima puntata in onda il 19 novembre

Con la puntata del 19 novembre Doc - Nelle tue mani volgerà al termine.

I telespettatori dovranno attendere la seconda stagione, che come anticipato da Alberto Malanchino (Gabriel Kidane nella serie) a Fanpage, il cast dovrebbe ritrovarsi sul set per le riprese a marzo del 2021. Secondo le anticipazioni dell’ultima puntata, purtroppo lo stato di salute di Agnese Tiberi peggiorerà inaspettatamente e ciò metterà in apprensione l’intero reparto ospedaliero milanese. Il team dei medici del Policlinico Ambrosiano, con Andrea Fanti al comando, cercherà di capire il motivo per cui le condizioni di Agnese non accennano a migliorare. Il dottor Fanti e la sua squadra proveranno in tutti i modi a capire di quale malattia soffre la donna, cercando di sviluppare la giusta diagnosi.

A nulla serviranno i vari sforzi dell’equipe, che dovrà fare i conti con il continuo e preoccupante peggioramento del quadro clinico.

Doc - Nelle tue mani: la trama della puntata finale

Altro argomento che terrà banco nell'attesissima puntata finale sarà quello riguardante le accuse ricadute su Andrea Fanti.

Il dottore, infatti, è stato accusato di aver falsificato alcuni dati di una sperimentazione farmaceutica svolta in passato. Per questo il "Doc", oltre a dover pensare a una possibile cura per l’ex moglie, avrà anche la necessità di capire come discolparsi dalle accuse ricevute. Se le accuse fossero confermate, Fanti potrebbe essere allontanato dall'ospedale in maniera definitiva.

Dove rivedere in streaming tutte le puntate di Doc - Nelle tue mani con Luca Argentero

Tutte le puntate della serie televisiva con Luca Argentero sono disponibili in streaming sulla piattaforma RaiPlay, accessibile sia da pc, ma anche da smartphone, tramite app scaricabile dai principali digital store. La puntata conclusiva di Doc - Nelle tue mani sarà disponibile su RaiPlay subito dopo la messa in onda.