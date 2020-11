I colpi di scena ne Il Paradiso delle Signore non mancheranno neppure durante le prossime nuove puntate della serie tv in onda con grande successo su Rai 1. Le anticipazioni rivelano che i riflettori saranno ben puntati su Vittorio Conti che sarà sempre più vicino alla cognata Beatrice e ai suoi due nipoti Pietro e Serena, rimasti orfani troppo presto del loro amato padre. Una situazione che Marta non potrà vivere in prima persona dato che si è trasferita a New York per motivi di lavoro ma molto presto, il personaggio interpretato da Gloria Radulescu, tornerà di nuovo sul set per i nuovi episodi.

Il Paradiso delle signore anticipazioni: Marta ritornerà nelle prossime puntate della soap

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano che Marta sarà nuovamente presente nelle trame dei prossimi episodi della serie tv di Rai 1, proprio come ha svelato l'attrice stessa, rivelando che il suo ritorno sul set è previsto a partire dal mese di dicembre e per vedere in onda le puntate che l'avranno come protagonista bisognerà attendere, probabilmente, il mese di febbraio.

Ma in questo periodo di assenza succederanno un bel po' di cose che riguarderanno il suo amato Vittorio e quello che potrebbe essere un grande segreto riguardante il suo passato. Vittorio e Beatrice, infatti, sono stati amanti e questo è il vero motivo per il quale il rapporto tra Vittorio e suo fratello Edoardo non era affatto dei migliori.

La tresca clandestina tra Vittorio e Beatrice

Vittorio aveva sedotto Beatrice ai tempi della sua relazione con Edoardo: la tresca clandestina venne scoperta dal Conti senior che, tuttavia, riuscì a perdonare la sua amata. Nonostante il tradimento, Edoardo e Beatrice si sposarono e decisero di trasferirsi in un'altra città per stare lontani da tutto e tutti.

Tra i due quindi non correva buon sangue anche se Edoardo, nel testamento che aveva redatto prima della sua morte, aveva scelto di affidare a Vittorio la gestione della sua famiglia, chiedendo così a suo fratello di prendersi cura di Serena, Pietro e Beatrice. Una promessa che Conti ha accettato di mantenere e infatti si darà da fare tantissimo per non fargli mancare nulla.

Pietro potrebbe essere figlio di Vittorio: anticipazioni Il Paradiso delle signore

E le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano che nelle nuove puntate Vittorio e Beatrice appariranno sempre più vicini, complice il fatto che Conti prenderà a cuore le vicende dei suoi amati nipoti. Ma c'è dell'altro. Nei prossimi episodi della serie tv di Rai 1 verrà fatta ulteriormente chiarezza sul rapporto tra Conti e la cognata, al punto che potrebbe venire fuori che Pietro non sarebbe figlio di Edoardo bensì dello stesso Vittorio.