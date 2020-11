Per Paolo Brosio la diretta del Grande Fratello Vip di ieri 2 novembre è stata abbastanza complicata. Il giornalista infatti, è stato rimproverato da Alfonso Signorini non solo per l'ostinata ostentazione della propria fede, ma anche per aver raccontato ai suoi co-inquini più del dovuto su quanto sta accadendo al di fuor delle mura di Cinecittà, ivi comprese alcune news sulle prossime dinamiche del gioco. Il patto di riservatezza con la produzione dunque è stato violato, motivo per il quale Paolo Brosio è stato punito e mandato d'ufficio in nomination. Il concorrente però, si è sentito vittima di un'ingiustizia tanto che, dopo la fine della puntata, è letteralmente sbroccato, minacciando di abbandonare il Gf Vip.

Paolo Brosio su tutte le furie al Gf Vip: "Ho subito un'ingiustizia"

Paolo Brosio si è sentito vittima di un'ingiustizia e lo ha chiaramente manifestato subito dopo il termine della diretta del Grande Fratello Vip di ieri 2 novembre. Ma cosa ha scatenato la sua reazione? Il giornalista è stato punito dal Gv Vip per aver violato il regolamento e quindi mandato in nomination d'ufficio. Il motivo? Aver rivelato agli altri concorrenti della Casa più del dovuto su quanto sta accadendo fuori dalle mura di Cinecittà, ivi compresi i nomi dei concorrenti che entreranno nelle prossime settimane. Paolo Brosio però, non ci sta a passare per quello che non è, visto che, stando alle sue parole, anche un altro concorrente (Andrea Zelletta) ha parlato più del dovuto.

Paolo Brosio non ci sta e rivela: "Non sono l'unico ad aver riportato informazioni"

E' un Paolo Brosio molto amareggiato quello visto nel post puntata. Parlando con Adua, il gieffino non ha nascosto la volontà di voler abbandonare il gioco, e ritornando sulla violazione del regolamento ha ribadito: 'Non sono l’unico che ha riportato informazioni qua dentro'.

Il riferimento ad Andrea Zelletta sembra chiaro, anche il giovane infatti, nei giorni scorsi, è uscito dalla Casa per poi fare rientro dopo un paio di giorni, riportando agli altri concorrenti più del dovuto. Come mai la punizione è stata riservata solo a Paolo Brosio?

Brosio punta il dito contro Zelletta e Signorini dopo la diretta del Gf Vip

Paolo Brosio non si dà pace e anche durante la notte è tornato sull'argomento: 'Sappiamo che non sono stato l'unico. Faccio finta di nulla. Io ho solo confermato ciò che un altro aveva già detto'. Andrea Zelletta si è ben guardato dal fare ammenda, preferendo far finta di nulla. Come andrà a finire la vicenda? Non è a mancata nemmeno una frecciata all'indirizzo di Alfonso Signorini, reo di aver fatto finta di nulla nel momento in cui Paolo ha fatto presente di non essere stato l'unico a fare rivelazioni contrarie al regolamento del Gf Vip. A tal proposito, Brosio ha dichiarato: 'Alfonso ricorda solo ciò che vuole ricordare.

Quello che deve dire non lo dice'. Gli altri gieffini non hanno replicato, forse temendo di finire a loro volta nei guai.