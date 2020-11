Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con Tempesta d'amore e le anticipazioni delle prossime puntate in onda dal 7 al 13 dicembre rivelano che il clima tra Christoph e Ariane non sarà proprio dei migliori. L'uomo comincerà ad avere dei dubbi sulla donna che ha al suo fianco, al punto che lei prenderà in considerazione l'ipotesi di mettere la parola fine alla loro relazione. Il colpo di scena, però, ci sarà nel momento in cui Christoph spiazzerà la donna con una proposta di matrimonio. Occhi puntati anche sul ritorno di Valentina.

Tempesta d'amore, anticipazioni nuove puntate 7-13 dicembre

Nel dettaglio, Linda comincerà a nutrire dei forti dubbi su Ariane e per questo motivo deciderà di parlarne anche con Christoph, mettendolo al corrente della situazione. L'uomo, che fino a questo momento non ha mai avuto delle perplessità sulla donna che ha al suo fianco, dopo le parole allarmate di Linda cambierà opinione.

Così Christoph comincerà a tenere sotto controllo gli atteggiamenti e i modi di fare di Ariane, al punto che la donna si sentirà umiliata. Ariane, infatti, non perderà occasione per rinfacciare a Christoph di non essere per nulla contenta di come si sta evolvendo il loro rapporto.

Christoph chiede ad Ariane di sposarlo

Ormai ha capito chiaramente che Christoph non si fida più di lei, tanto da averla cominciata a spiare e questa situazione non le sta bene. Le anticipazioni delle puntate di Tempesta d'amore dal 7 al 13 dicembre rivelano che la donna chiederà all'uomo di darle una sola motivazione affinché debba restare ancora al suo fianco e proseguire questa storia d'amore.

Immediata la reazione di Christoph che, nel momento in cui si renderà conto che sta correndo il rischio di perderla per sempre, deciderà di spiazzarla con un'inaspettata proposta di matrimonio che la lascerà senza parole.

Christoph, quindi, chiederà ad Ariane di diventare sua moglie a tutti gli effetti e la reazione della donna non si farà attendere.

Le anticipazioni della prossima settimana di Tempesta d'amore fino al 13 dicembre rivelano che Ariane accetterà la proposta di nozze rendendo contentissimo l'uomo.

Il ritorno di Valentina: anticipazioni Tempesta d'amore al 13 dicembre

Le sorprese non sono finite qui, perché in questi nuovi episodi della soap opera di Rete 4 ci sarà anche il ritorno inatteso di Valentina. La donna riapproderà al Furstenhof nel momento in cui Robert si troverà in una delicatissima situazione dovuta alla crisi in corso con Eva, che ha deciso di andarsene via.

Un momento complicatissimo per Robert che soffrirà moltissimo per ciò che sta accadendo, anche se rifiuterà l'aiuto di tutte le persone a lui care.