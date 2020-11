Nella settimana che va da domenica 29 novembre a sabato 5 dicembre andrà in onda su Rete 4 Tempesta d'amore, seguita soap opera tedesca. Come confermato dalle anticipazioni da poco diffuse, la settimana che va dal 29 novembre al 5 dicembre sarà ricca di colpi di scena. Robert e Werner troveranno una soluzione per cacciare a tutti i costi Christoph della struttura (il Fürstenhof) e sarà Linda ad assumere il controllo delle azioni del fratello.

Franzi racconta a Steffen di ever trovato il testamento in camera di Baumgartner

Nel frattempo Paul e Vanessa punteranno sulla buona riuscita della ragazza di vincere il titolo come migliore schermatrice dell'Alta Baviera.

Finalmente la Sonnbichler, grazie all'aiuto di Lindbegh, entrerà in possesso del biglietto che le permetterà di partecipare alla gara. Vincera? Intanto Dirk, malgrado la promessa fatta a Franzi, racconterà a Steffen di aver trovato il testamento in camera di Baumgartner. Il ragazzo quindi racconterà tutto alla madre (Linda) che deciderà di controllare i movimenti dell'uomo, ma quest'ultimo riuscirà a scappare. Christoph e Linda si recheranno dal notaio per rendere pubblico il passaggio di proprietà delle azioni della struttura alberghiera. Poco prima di firmare le pratiche, Christoph vedrà nella borsa di Linda un documento pregiudizievole. Di cosa si tratterà? Intanto Robert chiamerà Jacob (il fratello di Eva), convinto che avesse novità su dove si trovasse sua moglie o addirittura che fosse nascosta da lui.

Così Saalfeld deciderà di partire verso l'Italia. Nel frattempo Linda giurerà al fratello di non sapere nulla sul documento che aveva in borsa. Purtroppo Christoph non le crederà e manderà a monte l'appuntamento con il notaio. Così Ariane approfitterà della situazione.

Dirk rischia di perdere la vita

Sempre nella settimana del 29 novembre al 5 dicembre, Steffen, Franzi e Linda, preoccupatissimi per Dirk, si metteranno alla ricerca dell'uomo, che proprio in quel momento rischierà di buttarsi con la sedia a rotelle in un lago. Nel momento in cui Linda vedrà il marito quasi in fin di vita, riuscirà a scampare la tragedia, con un bacio.

Christoph, ormai convinto che non potrà mai fidarsi di nessuno, cercherà di convincere Ariane ad acquistare le azioni della Fürstenhof. Quest'ultima però non accetterà la proposta. Franzi e Steffen troveranno per caso il drone smarrito da Bela qualche giorno prima. I due, mentre guarderanno le riprese all'interno della memoria, troveranno un video che dimostrerà che Franzi è innocente nella morte di Nadja. Successivamente Ariane accetterà di acquistare le azioni della struttura alberghiera. Ma Christoph (che la considera una salvatrice) non sarà al corrente che la donna starà progettando qualcosa per rovinarlo del tutto.

Christoph si innamora di Ariane

Dopo la vendita delle azioni di Christoph ad Ariane, mentre staranno percorrendo la strada per tornare in hotel, l'uomo verrà aggredito da alcuni criminali.

Grazie all'aiuto della donna, l'albergatore riuscirà a salvare non solo le azioni della struttura alberghiera ma anche il proprio denaro. Nonostante ciò però la catena di hotel "Top Confort" non riuscirà a risollevarsi. infine, Ariane prometterà a Christoph che lo aiuterà a risollevarsi dai problemi finanziari suscitando nell'albergatore un interesse che andrà oltre l'amicizia.