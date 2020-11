Il Grande Fratello Vip 2020 si allunga e dura di più. Cambia ufficialmente la programmazione del fortunato reality show condotto da Alfonso Signorini che, proprio nel corso della puntata del 23 novembre, ha annunciato ai concorrenti attualmente in gioco che la finale non è più prevista ai primi di dicembre (così come inizialmente previsto dal loro contratto). I "Vipponi" passeranno le feste di Natale all'interno della casa più spiata d'Italia ma non ci sarà più il doppio appuntamento serale su Canale 5.

Cambia la programmazione del Grande Fratello Vip: il reality si allunga fino a febbraio

Nel dettaglio, Alfonso Signorini ha messo al corrente i concorrenti del GF Vip che questa edizione passerà alla storia per essere la più lunga di sempre mai andata in onda in Italia.

Il reality show, infatti, proseguirà la sua messa in onda fino al prossimo mese di febbraio e quando gli inquilini hanno chiesto al conduttore di svelargli la data esatta della finalissima, il conduttore non si è tirato indietro.

Dopo essersi consultato con gli autori del programma, Alfonso ha svelato loro che questa quinta edizione del reality show proseguirà fino a lunedì 8 febbraio 2021, serata in cui si svolgerà la finalissima e verrà proclamato il vincitore assoluto di questa edizione.

Cancellata la doppia puntata serale del GF Vip: dal 27 novembre spazio alle fiction di venerdì sera

Questa, però, non è l'unica novità riguardante la programmazione del Grande Fratello Vip 5 dato che in prima serata non ci sarà più il doppio appuntamento così come è accaduto fino a questo momento.

A partire da questa settimana, la trasmissione proseguirà il suo viaggio soltanto di lunedì sera.

Cancellato, quindi, l'appuntamento del venerdì che lascerà spazio alla messa in onda della fiction Il silenzio dell'acqua 2, la cui partenza è prevista per il 27 novembre.

I concorrenti del GF Vip in crisi per l'allungamento fino a febbraio

I colpi di scena, però, non mancheranno dato che nel corso delle puntate del reality in programma per il mese di dicembre sono previsti gli ingressi di ben nove concorrenti pronti a mettersi in gioco in questa esperienza. Sta di fatto che non tutti gli attuali protagonisti di questo GF Vip hanno reagito bene alla notizia del prolungamento fino all'8 febbraio 2021.

In particolar modo Elisabetta Gregoraci ha ammesso di non sentirsi pronta a portare avanti fino alla fine questa esperienza perché non riuscirebbe a sopportare ulteriormente la distanza da suo figlio Nathan Falco. Anche Dayane Mello non ha nascosto che vorrebbe lasciare il gioco prima del previsto per riabbracciare la sua amata bambina.