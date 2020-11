Tina Cipollari assente in studio nel corso della puntata di Uomini e donne in onda oggi 12 novembre su Canale 5. Le anticipazioni rivelano che questo pomeriggio la storica opinionista del dating show di Maria De Filippi non potrà commentare in studio, di persona, le vicende della sua nemica Gemma Galgani ma si dovrà limitare a farlo in collegamento da casa per rispettare la quarantena. E poi ancora occhi puntati sul ritorno in studio di Riccardo Guarnieri, uno dei protagonisti storici della trasmissione che torna in studio dopo aver messo la parola fine alla sua relazione con Ida Platano.

Tina Cipollari assente in studio a U&D di oggi 12/11: si trova in quarantena

Nel dettaglio, le anticipazioni di U&D di oggi raccontano che Tina non ha presenziato alla registrazione del programma perché è stata in contatto con una persona risultata positiva alla Covid-19.

Motivo per il quale l'opinionista si è collegata da casa per partecipare alle nuove puntate del dating show di Maria De Filippi.

Al momento, infatti, Tina si trova in quarantena e rispetta così il protocollo previsto quando si entra in contatto con una persona risultata positiva al Coronavirus. Al momento, quindi, l'opinionista di U&D non può spostarsi da casa ma nonostante tutto non perderà occasione per dire la sua su Gemma Galgani.

Le nuove avventure di Gemma a Uomini e donne: la dama frequenta Biagio

Anche in questa nuova puntata del programma si tornerà a parlare delle sue vicende sentimentali: dopo l'addio definitivo con Nicola, la dama torinese ha cominciato una frequentazione con il cavaliere Biagio che nel frattempo ha organizzato delle esterna anche con Sabina.

E nel corso dell'appuntamento di U&D di oggi, Biagio ammetterà di voler prendere una decisione definitiva circa il suo percorso, confessando che si prenderà qualche giorno di tempo per capire con quale delle due dame portare avanti la conoscenza.

Il ritorno di Riccardo Guarnieri a U&D: le anticipazioni di oggi 12/11

Ma i riflettori saranno puntati anche su un altro clamoroso ritorno in studio a U&D, che non passerà affatto inosservato. Parliamo del cavaliere Riccardo Guarnieri, noto al pubblico per la sua tormentata storia d'amore con Ida Platano, nata proprio negli studio del dating show di Canale 5 e messa alla prova anche in un'edizione di Temptation Island.

La love story tra i due, però, è definitivamente finita e per questo motivo Riccardo ha deciso di rimettersi di nuovo in gioco, partecipando nuovamente a U&D e sperando di riuscire a trovare la sua vera anima gemella, gettandosi così alle spalle la love story con Ida che ha sembra aver lasciato delle 'ferite' nel cuore di Riccardo.