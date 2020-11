Prosegue l'appuntamento quotidiano con la soap Una vita e le anticipazioni delle nuove puntate spagnole che andranno in onda prossimamente su Canale 5 rivelano che ci saranno dei nuovi colpi di scena legati alla povera Marcia, la quale sarà vittima di un nuovo piano diabolico studiato nei dettagli da Genoveva. E quest'ultima si rivelerà pronta a tutti pur di mettere Ko la sua rivale in amore che ha conquistato il cuore di Felipe. Addirittura Genoveva prenderà in considerazione l'ipotesi di uccidere con le sue stesse mani la domestica brasiliana.

Una Vita anticipazioni spagnole: Genoveva furiosa con Ursula

Nel dettaglio, in un primo momento Genoveva chiederà ad Ursula di interessarsi del caso di Marcia e di studiare un piano per fare in modo che possano sbarazzarsi al più presto della donna. In questo modo, infatti, la ricca vedova di Acacias spera di poter tornare a far breccia nel cuore del suo amato Felipe ma non tutto andrà secondo le sue aspettative.

Il piano studiato da Ursula, infatti, non riuscirà a dare gli effetti sperati. Le anticipazioni spagnole di Una Vita raccontano che Marcia verrà rapita da un trafficante di donne che la porterà via da Acacias ma Felipe riuscirà a ritrovarla. Durante il momento della liberazione ci sarà una colluttazione al termine della quale Marcia rimarrà ferita e la sua vita sarà appesa ad un filo.

Il piano di Genoveva contro Marcia

Una gran brutta notizia per Genoveva, la quale sperava che Marcia fosse morta: così, amareggiata, se la prenderà con Ursula al punto da schiaffeggiarla per non essere riuscita a portare a compimento il piano che avevano studiato insieme.

A quel punto Genoveva deciderà di intervenire in prima persona.

La donna metterà in scena un nuovo piano e questa volta proverà a riconquistare in primis la fiducia di Felipe: per prima cosa gli terrà compagnia durante le infinite ore in ospedale al capezzale di Marcia.

Poi ancora si offrirà di sostenere le ingenti spese economiche per fare in modo che la domestica brasiliana venga operata da uno dei più rinomati chirurghi di Spagna.

Insomma Genoveva si mostrerà disposta a tutto pur di rendere felice il suo Felipe. Certo, senza avere Marcia tra i piedi.

Genoveva prova a strangolare Marcia: le anticipazioni spagnole di Una Vita

La ricca vedova, infatti, continua a sperare di poter tornare al fianco di Felipe e per fare in modo che ciò accada, c'è un solo piano da attuare: liberarsi al più presto di Marcia. Le anticipazioni spagnole di Una Vita rivelano che quando si ritroverà da sola in ospedale con la domestica brasiliana, non si farà problemi a tentare di ucciderla.

Genoveva afferrerà la collanina che Marcia porta al collo e, in un raptus di follia, comincerà a stringerla forte. Inerme, la serva, già messa male, comincerà a respirare con grandissima fatica.

Cosa succederà a questo punto? Genoveva andrà fino in fondo e ucciderà la sua rivale? Si saprà nelle prossime puntate della soap opera.