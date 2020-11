Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Una vita, nelle puntate che sono andate in onda in Spagna e che presto arriveranno in Italia su Canale 5, ci sarà uno scontro a fuoco, in cui Marcia verrà gravemente ferita. La domestica finirà in ospedale in gravissime condizioni e l'avvocato Felipe Alvarez Hermoso scaricherà tutta la colpa sul suo amico Mauro San Emeterio.

Felipe sarà disposto a tutto pur di salvare Marcia

Nelle puntate che andranno in onda prossimamente su Canale 5, Felipe ritroverà la sua amata che verserà in condizioni gravissime e dovrà affrontare un'operazione chirurgica molto delicata.

Tutto ciò a causa di Cesar Andrade, il trafficante di donne che ha rapito Marcia. Quest'ultima mentre sta andando a casa del suo fidanzato, viene portata via dal paesino spagnolo.

Felipe si metterà subito alla ricerca della domestica con l'aiuto di Mauro che nel frattempo, avrà in atto un piano ben preciso per arrestare Andrade. L'ex poliziotto di Acacias 38 vorrà acquistare una delle donne di Cesar Andrade e si presenterà con un'altra identità. D'altro canto, l'avvocato sarà disposto a tutto pur di salvare la brasiliana e metterà a rischio il piano del suo amico. Nel frattempo, Mauro San Emeterio confesserà a Felipe di essersi alleato con Mendez per arrestare Andrade.

Felipe accetterà il prestito di Genoveva

Alvarez Hermoso di fronte alla verità non si fiderà più di Mauro e deciderà di agire da solo e tutto ciò complicherà non poco la già delicata situazione. Felipe Alvarez Hermoso andrà da Andrade e gli dirà di voler acquistare una donna e il trafficante gli proporrà Marcia in cambio di molto denaro.

Subito dopo, l'avvocato per arrivare alla somma di denaro chiesta da Cesar, venderà anche tutti i gioielli della defunta moglie Celia e accetterà anche un prestito da Genoveva Salmeron.

Marcia verrà trasportata d'urgenza in ospedale

Successivamente, Felipe incontrerà Andrade per procedere con lo scambio, ma l'uomo dirà all'avvocato di aver scoperto la sua vera identità.

Poi, però arriveranno sul posto Mauro e Mendez, e Cesar che sarà ormai alle strette, punterà una pistola contro Marcia. L'avvocato temerà per la vita della sua donna, mentre Mauro sparerà un colpo d'arma da fuoco contro Cesar. Quest'ultimo prima di cadere a terra colpirà Marcia alla schiena con la sua pistola.

Marcia verrà trasportata d'urgenza in ospedale e qui i medici diranno all'avvocato che sarà necessario operare la donna per salvarle la vita. Nel frattempo, Mauro si scuserà con l'amico, ma Felipe non accetterà le sue scuse e affermerà che non lo perdonerà mai per quanto accaduto alla brasiliana.