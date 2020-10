Ritorna l'angolo dedicato alle prossime puntate della soap opera spagnola Una Vita. Anticipazioni delle puntate spagnole che ben presto vedremo in onda sui canali Mediaset. Una confessione dell'ispettore Mauro San Emeterio (interpretato da Gonzalo Trujillo) destabilizzerà completamente Felipe Alvarez Hermoso (interpretato da Marc Parejo). Infatti, durante le indagini per cercare di riprendere la domestica brasiliana Marcia Sampaio (interpretata da Trisha Fernandez) rapita dal trafficante di donne Cesar Andrade (interpretato da Alvaro Baguena), l’avvocato verrà a scoprire che il suo amico Mauro è ancora un poliziotto e dunque non riuscirà più a fidarsi ciecamente di lui.

Infine, Genoveva studierà i movimenti di Felipe e dirà alla perfida dark lady Ursula che da adesso in poi sarà lei a dirigere le prossime mosse.

Una Vita, prossime puntate: Felipe tenterà di riprendersi Marcia Sampaio da Cesar Andrade

Nelle prossime puntate di Una Vita che andranno in onda in Italia, Mauro e Felipe collaboreranno per ritrovare la domestica Marcia che è scomparsa nel nulla. I due uomini troveranno Cesar Andrade ed entreranno nella sua abitazione per far finta di comprare delle ragazze di colore. Il trafficante di donne Cesar Andrade cadrà in questo tranello e l'avvocato Felipe riuscirà a mettersi in contatto con la sua amata Marcia. Il giovane dirà alla domestica che farà di tutto per riportarla ad Acacias 38 e che dovrà fidarsi di lui perché ha un piano ben organizzato.

Nello specifico, Alvarez proporrà al trafficante Andrade una somma di denaro molto alta per riavere indietro la Sampaio, ma a sorpresa, il malvivente dirà che la donna non è in vendita perché sarebbe in trattativa per una somma di denaro ancora più alta. Dunque, l'avvocato non riuscirà facilmente a portare via Marcia da quel posto e la situazione diventerà ancora più difficile quando Mauro gli dirà che è ancora un poliziotto.

Una Vita, prossimi episodi: Salmeron capirà che Felipe si muoverà per ritrovare la domestica Marcia Sampaio

Nei prossimi episodi della soap opera Una vita, Genoveva Salmeron (interpretata da Clara Garrido) deciderà di seguire Felipe e capirà che l’uomo sta cercando proprio la domestica che lei e Ursula hanno fatto sparire.

Genoveva chiederà alla perfida dark lady Ursula spiegazioni in merito alla sparizione della Sampaio e preciserà che da adesso in poi, sarà lei a decidere tutte le prossime mosse per cercare di vendicarsi di Felipe. Per scoprire le prossime anticipazioni della soap opera spagnola Una Vita, bisognerà attendere le prossime puntate che andranno in onda in Italia.