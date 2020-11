Nell'ultima registrazione (01 novembre) di Uomini e Donne si è notata l'assenza in studio di Tina Cipollari, l'opinionista romana del programma televisivo condotto da Maria De Filippi. Infatti la Cipollari si è collegata dalla sua abitazione tramite una videochiamata su Skype. Ma perché questa scelta? Il motivo per cui la Cipollari era a casa, e non in studio, è perché al momento si trova in isolamento fiduciario. La donna sarebbe stata in contatto con una persona risultata positiva al Covid-19 nelle scorse settimane.

Tina Cipollari assente nello studio di Uomini e Donne e in isolamento domiciliare

Tina Cipollari ci ha tenuto a tranquillizzare tutti sulla sua condizione di salute. Racconta di stare in quarantena domiciliare dopo aver saputo di essere stata in contatto con un persona risultata positiva al coronavirus. Come definito dai protocolli, al momento l'opinionista romana dovrà passare almeno quattordici giorni nella sua abitazione. Tina potrebbe essere in attesa anche dei risultati del tampone.

Grazie al collegamento via Skype la Cipollari ha potuto commentare la puntata e soprattutto non sono mancati i battibecchi con la storica dama del trono over, Gemma Galgani. Ma l'opinionista ha commentato anche le esterne dei tre tronisti Davide, Gianluca e Sophie con le rispettive corteggiatrici e i rispettivi corteggiatori.

Anticipazioni puntata, battibecchi tra Tina e Gemma Galgani

La puntata inizia con l'entrata in studio di Gemma Galgani. La dama torinese ha dato una seconda possibilità a Biagio. I due hanno trascorso un giorno insieme ma il senior è uscito anche con la dama Sabina. Durante la registrazione la Galgani ha raccontato la giornata romantica passata insieme all'uomo.

Non è mancato l'attacco di Tina Cipollari: “Maria, io oggi proprio non ci sto! Lei è un’accattona“ ha urlato. Seppur a distanza le due si sono attaccate verbalmente perché l'opinionista non crede al reale interesse della dama torinese verso il nuovo corteggiatore Biagio.

Ma le sorprese della puntata non sono finite.

Nella puntata di ieri è ritornato in studio Riccardo Guarnieri, lo storico senior pugliese che ha chiuso la storia con Ida Platano. Roberta, invece, ha deciso di chiudere con Michele. Per quanto riguarda i tronisti, si è parlato poco di Gianluca. Invece Davide ha deciso di continuare il percorso solo con due corteggiatrici: Beatrice e Chiara. Infine per la piccola tronista Sophie ci sono state nuove esterne con nuovi corteggiatori. Tutto questo e molto altro sarà visibile nelle prossime puntate del talk show Uomini e Donne di Maria de Filippi in onda dalla prossima settimana.