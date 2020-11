Raimondo Todaro e Paolo Conticini sono stati protagonisti di un botta e risposta a distanza su Instagram. A mandare su tutte le furie il maestro di danza siciliano sarebbero state le dichiarazioni rilasciate dall'attore a Domenica In. Conticini, parlando del secondo posto raggiunto a Ballando con le Stelle, ha dichiarato di essere sempre stato sé stesso senza mai inventare storie d'amore o scoop. Un'esternazione che è sembrata una frecciata lanciata alla coppia formata da Todaro ed Elisa Isoardi. Tanto che, a stretto giro, è arrivata la replica di Todaro che ha difeso il feeling instaurato con la sua allieva Isoardi.

Lo sfogo di Raimondo Todaro

Sabato 21 novembre su Rai 1 è stata trasmessa la finale di Ballando con le Stelle. Nella sfida che ha visto un testa a testa tra le coppie Conticini-Kinnunen e Isoardi-Todaro, quest'ultima è uscita sconfitta per 5-0. Intervenuto in collegamento a Domenica In, Conticini ha spiegato di essere arrivato al secondo posto del dance show perché è sempre stato sé stesso. Inoltre, Conticini ha affermato: "Non ho inventato niente, nessuna storia d'amore, nessuno scoop".

A distanza di qualche ora, Todaro ha voluto dire la sua. Su Instagram, il maestro di danza dopo avere ripreso un articolo con le parole di Conticini ha chiosato: "Caro Paolo, sia io che Elisa abbiamo sempre dichiarato di non esserci mai visti fuori dagli studi".

A detta del ballerino, non è colpa sua se le persone continuano a pensare che tra lui e la conduttrice piemontese ci sia una liaison in atto. Poco dopo, Todaro ha rincarato la dose: "La verità è che eri il favorito e se non hai vinto non è certo per colpa nostra". Raimondo ha affermato che Ivan Zazzaroni durante la votazione avrebbe detto che il duo formato da Conticini e Kinnunen avrebbe dovuto vincere 5-0.

Infine, il maestro di Ballando con le Stelle ha tagliato corto: "Prossima volta prima di parlare sciacquatevi la bocca".

La replica di Paolo Conticini

Di fronte allo sfogo piccato di Todaro, Conticini ha fornito la sua versione dei fatti su quanto accaduto. L'attore toscano ha ammesso in una storia di Instagram di essere molto sorpreso per le parole pronunciate dal maestro di danza.

Lo stesso Conticini ha affermato di non avere mai creduto in una presunta liaison tra Raimondo ed Elisa: chi lo pensa non avrebbe una percezione della realtà.

In merito alla presunta frase pronunciata da Zazzaroni, l'allievo di Veera Kinnunen ha ammesso di essere il favorito alla vittoria contro il duo Isoardi-Todaro. Al tempo stesso, però, era consapevole che i suoi avversari erano i preferiti dei telespettatori visto che li avevano fatti arrivare in finale, nonostante avessero ballato pochissimo per via dei numerosi infortuni.

Infine, Conticini ha cercato di stemperare la tensione: "È solo un gioco Raimondo e l'hai vinto credo 5-6 volte".