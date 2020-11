Can Yaman sarà presente nel cast dell'Isola dei Famosi: la notizia è stata pubblicata da Riccardo Signoretti, direttore del settimanale 'Nuovo TV', sul suo profilo Instagram. Sulla copertina del numero in uscita martedì 17 novembre è presente l'attore turco e un titolo che lascia sognare le migliaia di fan italiane, a conferma della presenza nel cast del protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno.

Can Yaman parteciperà all'Isola dei Famosi

Attraverso la copertina del settimanale di Riccardo Signoretti trapelano poche, ma importanti informazioni. La fotografia di Can e Ilary è corredata dal titolo: ''Nel cast di Ilary Blasi c'è il sexy Can Yaman''.

Dopo che il direttore del settimanale 'Nuovo TV' ha pubblicato la copertina del suo magazine sul suo profilo Instagram, sono arrivati cuoricini di apprezzamento da parte dei fan. In questo momento non è chiaro il ruolo dell'attore turco e non si sa se parteciperà come naufrago che dovrà sopravvivere su un'isola in Honduras o se avrà un ruolo come inviato oltreoceano oppure se sarà un opinionista in studio.

L'isola dei Famosi nel 2021 sarà in Honduras

I naufraghi dovranno resistere lontani dai comfort di casa in Honduras e questa informazione è stata confermata da Riccardo Signoretti in un commento sotto al post di Instagram. Un fan ha chiesto al direttore del magazine: ''Quando si farà l'isola?"' Ironicamente il giornalista ha risposto: ''Al momento giusto'', ma poi ha fatto trapelare un'indiscrezione riguardo la data del probabile inizio del reality: ''Scherzi a parte, al momento mi dicono 2 aprile, sempre in Honduras ma non nella solita isoletta''.

Il cast dell'Isola dei Famosi

Mancando ancora molti mesi ad aprile 2021, il cast della nuova edizione è ancora incerto. Negli ultimi mesi si sono candidati a diventare naufraghi alcuni protagonisti di Uomini e Donne, fra i quali: Sossio Aruta, Lorenzo Riccardi, Luca Dorigo, Lucas Peracchi, Giovanna Abate e Andrea Cerioli.

Fra gli altri nomi circolati come candidati a prendere parte al reality c'è anche il nome dell'ex concorrente di Pechino Express, Nicole Rossi. Can Yaman, attore di soap opera, parla molto bene l'italiano grazie agli studi in un liceo italiano a Istanbul e non avrebbe problemi a relazionarsi con gli altri concorrenti nel caso fosse un naufrago.

Anche se dovesse diventare opinionista sarebbe una nuova sfida professionale per lui in una veste inedita. Recentemente, Can è stato intervistato a Verissimo da Silvia Toffanin e a gennaio sarà ospite di C'è Posta per te. Non resta che attendere l'uscita del settimanale di Riccardo Signoretti, per vedere in che ruolo vedremo Can Yaman all'Isola dei Famosi