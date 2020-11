Can Yaman, l'attore sex symbol della serie tv DayDreamer - Le ali del sogno, potrebbe essere ben presto protagonista di uno dei reality show più amati e seguiti dal pubblico italiano. Parliamo de L'Isola dei Famosi, che dovrebbe tornare in onda nel 2021 in prime time su Canale 5. A riportare l'indiscrezione che rende felici tutte le fan dell'attore turco è il settimanale Nuovo Tv diretto da Riccardo Signoretti.

Il ritorno dell'Isola dei famosi: al timone ci sarebbe Ilary Blasi

Nel dettaglio, sulla copertina dell'ultimo numero di Nuovo Tv in edicola questa settimana, si parla del ritorno dell'Isola dei famosi: la messa in onda del programma viene data praticamente per certa e al timone verrebbe confermata la presenza di Ilary Blasi, assente sul piccolo schermo da circa un anno.

Dopo aver abbandonato la conduzione del Grande Fratello Vip, passato nelle mani di Alfonso Signorini, ecco che la signora Totti sarebbe pronta a tornare alla conduzione e questa volta dovrebbe essere la timoniera de L'Isola dei famosi 2021. Il reality show della sopravvivenza dopo la conduzione di Simona Ventura (sulle reti Rai) e quella di Alessia Marcuzzi (sulle reti Mediaset) accoglierebbe quindi una nuova padrona di casa.

L'Isola dei famosi 2021, Can Yaman potrebbe essere il nuovo inviato

Ma il vero colpo di scena potrebbe essere legato alla presenza di Can Yaman, star indiscussa e re degli ascolti italiani con DayDreamer, in questa nuova edizione dell'Isola dei famosi. "Nel cast di Ilary Blasi c'è il sexy Can Yaman" viene scritto sulla copertina della rivista diretta da Riccardo Signoretti.

E nel caso in cui questi rumors dovessero concretizzarsi, sarebbe sicuramente un grandissimo acquisto per la produzione del reality show di Canale 5, visto il gradimento di cui gode in questo momento l'attore. Va detto, però, che già nei mesi scorsi sul web e sui social si parlava di un coinvolgimento di Can Yaman con L'Isola dei famosi nel ruolo di nuovo inviato della trasmissione.

Prosegue l'appuntamento di DayDreamer con Can Yaman

Quale sarà a questo punto il destino dell'attore turco nel cast dell'Isola? Lo vedremo come inviato al fianco di Ilary Blasi oppure come nuovo naufrago-concorrente? In attesa di scoprire se ci sarà l'ufficialità da parte del diretto interessato, in queste settimane il pubblico di Canale 5 può continuare a seguire Can nella serie tv DayDreamer - Le ali del sogno.

Dopo la cancellazione della puntata del sabato per lasciare spazio ad Amici 20, la serie proseguirà la sua messa in onda tutte le domeniche pomeriggio dalle 16:20 alle 17:20 circa.