Le anticipazioni Il Paradiso delle Signore rivelano che per Luciano e Clelia arriva il momento di vivere il loro amore senza più paura del giudizio della gente.

Ora il ragioniere è uscito di casa e non ha più alcuna ragione per rimuginare sugli errori fatti con Silvia. Cattaneo non sembra prestare troppa attenzione allo stato d'animo della moglie, sotto pressione in seguito al turbolento incontro con Adelaide.

La contessa ha umiliato Silvia che, oltre a non sapere come proteggere Federico, deve anche sopportare l'idea di aver perso per sempre il suo Luciano.

Di seguito, la trama della puntata che andrà in onda su Rai 1 in prima visione assoluta martedì 24 novembre.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: Silvia e Adelaide, scontro epocale

Umiliata e ferita nel vivo, Silvia non ce la fa a non reagire e ad abbassare la testa per l'ennesima volta. La contessa si è intromessa senza permesso nelle loro vite, volendo giocare all'investigatore privato. Forse, non si rende conto che qualora la verità venisse a galla, Federico ne soffrirebbe moltissimo.

Come rivelano le anticipazioni della soap Il Paradiso delle Signore, nell'episodio di martedì 24 novembre Silvia si farà coraggio e per la seconda volta affronterà Adelaide di Sant'Erasmo. Questa volta però, lo scontro sarà epocale. In ballo c'è la vita e la felicità di Federico, l'unico affetto che le è rimasto.

Nel frattempo, l’evento con la Yermolayeva convoglia tutte le energie dello staff del grande magazzino. Vittorio si rende conto di dover agire da solo, visto che Marta è ancora a New York. Conti non si perde d'animo e riprende in mano la macchina fotografica. Sarà lui a creare il servizio per la russa.

Adelaide riceve una brutta notizia

Roberta ha deciso di non farsi scappare l'opportunità di trasferirsi a Bologna, sebbene ci abbia pensato fino all'ultimo. Stando alle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, la studentessa verrà piacevolmente stupita dal fidanzato.

Marcello comunica a Salvatore di aver deciso di lasciare Milano per vivere la sua storia d'amore accanto a Roberta.

Quando Agnese scopre le intenzioni del ragazzo, ha un crollo emotivo. Per la mentalità della signora Amato è una cosa infattibile.

Luciano e Clelia in love, spoiler Il Paradiso delle Signore

Il ragioniere prende possesso della sua nuova casa. Ora è al settimo cielo. Non solo può vivere libero, ma anche pensare ad un concreto futuro con la sua Clelia, che non lo ha mai abbandonato.

La felicità durerà molto poco. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore raccontano infatti che sulla famiglia Cattaneo (o quel che ne rimane) sta per abbattersi una tempesta scatenata da Adelaide.