Nei nuovi episodi della serie tv turca DayDreamer - Le ali del sogno, continueranno a non mancare i colpi di scena. Le anticipazioni dicono che Can Divit (Can Yaman) dopo aver passato dei mesi distante da Sanem Aydin sulla propria barca senza dare più sue notizie, farà ritorno a Istanbul in modo temporaneo. Il fotografo non riuscirà a recuperare il rapporto facilmente con la scrittrice a causa dell’intromissione di Yigit.

L’editore sempre più influenzato da Huma, dopo aver cercato di convincere la sorella di Leyla a non far entrare di nuovo Can nella sua vita, non avrà un incontro piacevole con quest’ultimo.

Yigit nonostante il figlio maggiore di Aziz si mostrerà gentile nei suoi confronti, gli farà pesare il fatto di aver lasciato da sola Sanem.

DayDreamer, trame turche: Sanem ricoverata in una clinica specializzata

Nelle puntate che i telespettatori vedranno su Canale 5 tra qualche settimana, si assisterà all’alleanza di Huma e Yigit. La signora Divit darà dei consigli all’editore per riuscire a fare breccia nel cuore di Sanem: quest’ultima si lascerà ingannare poiché crederà che Can abbia bruciato il suo primo romanzo. Il fotografo non appena Yigit lo accuserà non ci penserà due volte ad aggredirlo fisicamente. A questo punto l’editore si farà ricoverare in ospedale, e con la complicità di Huma fingerà di poter perdere l’uso degli arti inferiori a causa dei danni che gli ha procurato Can.

In seguito il fratello di Emre e Sanem avranno un nuovo litigio che non si concluderà nel migliore dei modi. Il primogenito di Aziz deluso dalla sua amata per aver dubitato di lui, deciderà di andarsene via da Istanbul. La partenza del fotografo sarà seguita dal fallimento della Fikri Harika, mentre Mevkibe (Ozlem Tokaslan) e Nihat (Berat Yenilmez) non avranno altra scelta oltre a quella di internare la figlia Sanem in una clinica specializzata.

Mevkibe e Leyla non sono contente di rivedere il fotografo, Yigit chiede a Can di non avvicinarsi a Sanem

Dopo un anno Can rimetterà piede in città per andare a trovare il padre Aziz (Ahmet Somer). Quest’ultimo deciso a far riconciliare il suo primogenito con Sanem, con la scusa di stare male convincerà la fanciulla a farlo soggiornare nella sua abitazione sino a quando non riuscirà a trovare un’altra sistemazione.

Per merito della messinscena attuata dal genitore Can farà i conti con l’ira di Mevkibe e Leyla (Oznur Serceler) che non saranno per niente contente di rivederlo, invece Sanem anche se farà capire di non aver dimenticato il suo ex non gli rivolgerà la parola.

Con il passare dei giorni il fratello di Emre inizierà a sentirsi in colpa, precisamente quando il signor Nihat gli dirà che la sua figlia minore è finita in analisi per colpa del suo abbandono. Da questo momento in poi, Can farà di tutto per far sentire la sua vicinanza a Sanem anche se sarà consapevole di dover interagire con Yigit. Quest’ultimo nell’istante in cui si troverà faccia a faccia con il fotografo, infatti gli dimostrerà di non essersi ancora messo da parte dicendogli di allontanarsi dalla scrittrice per averla fatta soffrire.