Gerry Scotti, conduttore di Canale 5 attualmente in onda con Tu si que vales e Caduta Libera, è finalmente negativo al Covid-19. Ad annunciarlo è lo stesso Gerry in un'intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. Il noto presentatore annunciò la sua positività al virus lo scorso 26 ottobre, quando ancora era praticamente asintomatico. Nei giorni successivi le sue condizioni sono peggiorate al punto da doversi recare in ospedale dov'è rimasto ricoverato per quasi due settimane, finendo in quella che lui stesso aveva definito come "l'anticamera della terapia intensiva". Lo scorso 16 novembre le dimissioni, negli scorsi giorni invece la negatività al test.

'Il momento più duro quello con il casco con l'ossigeno'

L'esperienza di Gerry con il Covid-19 ha avuto inizio nel momento in cui il conduttore ha accusato la febbre a 37,5° per alcuni giorni. Oltre che l'aumento della temperatura, Scotti ha accusato anche la perdita di gusto e olfatto: sintomi, questi, tipici del Coronavirus. I primi giorni il conduttore di Mediaset li ha trascorsi a casa, vista la situazione di salute non allarmante. Il persistere dei sintomi ha però convinto Gerry Scotti e il suo medico ad optare per il ricovero presso la struttura ospedaliera Humanitas di Rozzano. Il momento più duro del ricovero è stato quando ha dovuto indossare il casco per la ventilazione, descritto come "molto provante psicologicamente".

Nonostante la difficoltà del momento, però, Gerry ha affermato di aver scoperto di possedere una forza "che mai avrei creduto di avere".

Secondo il conduttore il contagio è arrivato in famiglia

Secondo quanto affermato da Gerry, il contagio non è arrivato negli studi Mediaset bensì in famiglia. La moglie Gabriella, anche lei positiva ma asintomatica, era infatti andata a "trovare dei parenti poi risultati positivi".

In seguito a tale evento Gerry e la moglie si sono posti in isolamento, divisi tra loro. Ciò, tuttavia, non è stato sufficiente per evitare il contagio.

Durante le settimane di ricovero, Scotti ha trovato un grande supporto nell'amico Carlo Conti, anch'esso positivo e ricoverato in ospedale. Il conduttore di Canale 5 ha infatti raccontato di essersi "affidato completamente" ai medici e che ogni loro decisione veniva poi comunicata da Gerry all'amico Carlo Conti: "Ci scrivevamo ogni giorno: 'A te quanti litri di ossigeno oggi?' (...) Sembravamo i vecchietti del Muppets Show".

Con la negativizzazione al Covid, Gerry Scotti potrebbe partecipare in presenza al finale di Tu si que vales che andrà in onda (in diretta) sabato 28 novembre. Al momento, comunque, non vi è stata alcuna comunicazione ufficiale in merito.