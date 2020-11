I fan di DayDreamer - Le ali del sogno potrebbero presto esultare per un cambio di palinsesto, stavolta, a favore della serie. Dopo le tante modifiche fatte da settembre ad ora la fiction turca potrebbe trovare nel palinsesto di Canale 5 una sistemazione meno ballerina. Attualmente, dopo aver liberato lo spazio del sabato per far posto al ritorno di Amici, DayDreamer va in onda soltanto la domenica alle 16:20. Una notizia non ancora confermata ma diffusa in rete ha anticipato che la serie con Can Yaman e Demet Ozdemir dovrebbe prendere il posto di Pomeriggio 5 a partire dal 21 dicembre. Inoltre, sempre secondo rumors sui social, a gennaio potrebbe sostituire la soap Il Segreto.

Potrebbe esserci un cambiamento nella programmazione di DayDreamer a partire dal 21 dicembre

La programmazione di DayDreamer - Le ali del sogno prevede attualmente soltanto l'appuntamento domenicale delle 16:20. Secondo alcuni siti e profili social a dicembre potrebbe esserci una svolta significativa nel palinsesto. Stando alla notizia non ancora confermata di Letto Quotidiano, il 21 dicembre dovrebbe ripartire la programmazione del daytime. Più nello specifico, le vicende di Sanem e Can andrebbero in onda dal lunedì al venerdì alle 17:20, al posto di Pomeriggio 5 che andrà in pausa per le festività. Inoltre, a partire da gennaio 2021 la serie turca potrebbe prendere il posto de Il Segreto. La soap spagnola, infatti, dovrebbe concludersi nel primo mese dell'anno e lasciare uno spazio disponibile per DayDreamer.

Non è ancora giunta alcuna conferma ufficiale da parte di Mediaset, perciò al momento non ci sono certezze ma soltanto rumors.

Nelle prossime puntate di DayDreamer nuove difficoltà per Can e Sanem

In attesa di sapere se la programmazione natalizia di DayDreamer - Le ali del sogno sia o no una fake news, si può confermare la svolta drammatica che caratterizzerà le puntate prossimamente in onda su Canale 5.

La storia d'amore tra Can e Sanem, infatti, arriverà ad un punto di rottura a causa dei piani di Huma e di Yigit, il fratello di Polen. La madre del fotografo e il nuovo datore di lavoro di Sanem, innamoratosi di quest'ultima, riusciranno a dividere i due innamorati. La separazione avverrà con la partenza di Can che resterà lontano da Istanbul per un anno.

Tornato in città, il giovane Divit cercherà di riconquistare l'amata che, nel frattempo, ha pubblicato il suo primo romanzo grazie a Yigit. Quest'ultimo sorprenderà la giovane scrittrice con una proposta di matrimonio che arriverà proprio nel momento in cui lei e Can avranno un momentaneo riavvicinamento. Ciò manderà in confusione la ragazza che, però, non potrà negare a lungo i sentimenti che prova per il fotografo. Nel frattempo quest'ultimo cercherà di incastrare l'editore e di fargli confessare le bugie che l'uomo ha raccontato per dividerlo da Sanem.