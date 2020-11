Prima di essere felice accanto all'amato Can, Sanem vivrà momenti difficili e dolorosi. Nelle prossime puntate di DayDreamer - Le ali del sogno, infatti, l'aspirante scrittrice avrà un crollo psicologico dovuto alla partenza del fidanzato che abbandonerà lei, la famiglia e l'azienda. Un'accesa discussione tra i due protagonisti, in seguito all'incidente di Yigit, spingerà il fotografo a mollare tutto e partire in barca. Sanem, in preda allo sconforto, verrà ricoverata in una clinica e cercherà di uscire dalla profonda depressione che l'affligge.

Nelle prossime puntate italiane di DayDreamer, anticipazioni turche: Sanem sprofonda nella depressione

Nelle puntate in onda prossimamente su Canale 5 il pubblico di DayDreamer - Le ali del sogno assisterà a un salto temporale di un anno. Dopo l'incidente e il ricovero di Yigit in ospedalem Can Divit lascerà Istanbul. Il giovane non reggerà le conseguenze di ciò che è accaduto e il giudizio di Sanem, delusa dal comportamento del fidanzato. Dopo questo avvenimento i telespettatori vedranno il fotografo tornare in città e imbattersi in Sanem. È trascorso un anno e molte cose sono cambiate. Si apprenderà che la scrittrice si è trasferita fuori città e vive in una casa in campagna in cui crea profumi e fragranze esotiche grazie a Mihriban, che l'ha aiutata a guarire dalla depressione in cui è sprofondata dopo la partenza di Can.

Sanem, infatti, ha avuto un crollo emotivo ed è stata ricoverata per molto tempo in una clinica, dove ha fatto la conoscenza di Deniz, che pian piano ha preso il posto dell'amica Ayhan, partita insieme al fratello Osman. Dopo il salto temporale i telespettatori italiani apprenderanno che la vita dei vari personaggi è cambiata: Muzaffer ha divorziato da Guliz ed è tornato a Istanbul, dove ha aperto un negozio ortofrutticolo insieme a CeyCey.

Deren, invece, è rimasta legata alla Fikri Harika anche dopo il fallimento e continuerà a sperare di poter rimettere insieme il team dell'agenzia.

Anticipazioni turche di DayDreamer: dopo il salto temporale il ritorno di Can e il risentimento di Sanem

Emre e Leyla vivranno a casa Aydin, infatti dopo il fallimento della Fikri Harika sono rimasti senza soldi.

Il fratello di Can faticherà a trovare un nuovo lavoro e non sarà visto di buon occhio dalla suocera. Nel frattempo Huma continuerà a complottare contro Sanem, spingendo Yigit a cercare di conquistare la giovane. L'editore pubblicherà il libro della ragazza, scritto mentre era ricoverata in clinica. Deniz, infatti, l'ha convinta a scrivere la sua storia con Can. Il romanzo avrà un grande successo. Le anticipazioni turche di DayDreamer rivelano che Sanem incontrerà Can dopo il ritorno in città di quest'ultimo e gli mostrerà tutto il suo risentimento per essere stata abbandonata senza una spiegazione. Il fotografo si accorgerà che l'ex fidanzata assume degli psicofarmaci e chiederà delle spiegazioni al fratello Emre.

Quest'ultimo gli racconterà del crollo nervoso della giovane e del conseguente ricovero in clinica. Can si sentirà in colpa per ciò che Sanem ha passato a causa sua e deciderà di riprovare a conquistare la sua fiducia. Intanto il padre Aziz tornerà in Turchia e aiuterà Deren a rimettere in piedi l'agenzia.