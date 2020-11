Le puntate di DayDreamer - Le ali del sogno, in onda prossimamente su Canale 5, saranno caratterizzate da nuovi e inattesi colpi di scena. I fan della serie assisteranno a due ritorni inaspettati. Le anticipazioni turche rivelano che nei prossimi mesi i telespettatori rivedranno Aziz Divit, il padre di Can ed Emre. L'uomo tornerà a Istanbul nel momento in cui la storia tra il figlio maggiore e Sanem Aydin è terminata da tempo. Il fotografo rimetterà piede in città dopo essere stato lontano dalla sua amata per un anno. Sempre secondo le anticipazioni turche della serie, il patriarca Divit si alleerà con Emre per aiutare i due innamorati a ritrovarsi.

Anticipazioni turche DayDreamer - Le ali del sogno: il ritorno a Istanbul di Aziz Divit

Le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno, delle puntate in onda prossimamente sulla rete ammiraglia Mediaset, svelano il ritorno del personaggio di Aziz Divit (Ahmet Somers), allontanatosi dalla famiglia per motivi di salute e tornato a Istanbul per stare vicino ai suoi figli. Emre (Birand Tunca) racconterà al padre cosa è accaduto nell'ultimo anno e, in particolare, si soffermerà sulla tormentata storia d'amore tra Can (Can Divit) e Sanem (Demet Özdemir), al momento separati. Aziz resterà colpito dal racconto di Emre e penserà a quanto avrà sofferto Can per la fine del rapporto con la scrittrice.

L'uomo si chiederà dove possa essersi rifugiato il figlio dopo la partenza da Istanbul e ne parlerà con Emre, convinto che insieme potranno riportare Can a casa.

Puntate di DayDreamer in onda prossimamente: Can torna un anno dopo la rottura del fidanzamento

La storia di Can e Sanem, infatti, riceverà una brusca battuta d'arresto.

Come riferiscono le anticipazioni turche di DayDreamer, i due romperanno il fidanzamento a causa dei piani malvagi di Huma (Ipek Tenolcay) e Yigit (Utku Ates). Quando Aziz tornerà in città, il fotografo e la scrittrice avranno ormai rotto un anno. Can ha abbandonato Istanbul quando è stato accusato di aver dato fuoco al diario di Sanem e di aver ridotto il fratello di Polen alla quasi paralisi.

Aziz chiederà a Emre come va il suo matrimonio con Leyla (Oznur Serceler) e il figlio lo aggiornerà su ciò che è accaduto durante la sua assenza: lui e la moglie vivono a casa di Nihat (Berat Yenilmez) e Mevkibe (Ozlem Tokaslan) Aydin, mentre la Fikri Harika è fallita dopo la partenza di Can. Secondo le anticipazioni turche, inoltre, Aziz chiederà a Emre di aiutarlo a trovare Can, per farlo riavvicinare a Sanem. Tuttavia, i due ignorano che il fotografo è già ritornato in città.