Sul profilo Instagram ufficiale della soap opera turca DayDreamer - Le Ali del sogno, è stata pubblicata una notizia inerente la programmazione. La serie che vede come protagonista Can Yaman, infatti, a partire dal 21 dicembre dovrebbe tornare in onda in daytime su Canale 5.

In un primo momento, la soap opera sostituirà Pomeriggio 5 di Barbara D'Urso, che andrà in vacanza nel periodo natalizio. A gennaio, però, quando il programma pomeridiano riaprirà i battenti, DayDreamer prenderà il posto de Il Segreto.

Dal 21 dicembre DayDreamer torna in onda in daytime

Per i fan di DayDreamer è stata divulgata una splendida notizia inerente i giorni di messa in onda.

La soap opera turca occupava, solitamente, il posto di Uomini e Donne durante il periodo estivo. Quando il programma di Maria De Filippi è ricominciato, però, la serie ha sempre avuto una difficile collocazione nel palinsesto Mediaset. Per non ledere alle altre trasmissioni, infatti, i vertici dell'azienda hanno deciso di mandare in onda le avventure di Can e Sanem solo la domenica pomeriggio. Come già anticipato, però, a dicembre sono in arrivo delle grandi novità. La soap opera, infatti, tornerà in onda in daytime da lunedì 21 dicembre 2020 alle ore 17.20.

Da gennaio, invece, la soap opera sostituirà Il Segreto

A partire da quel momento, infatti, Barbara D'Urso darà luogo alla consueta pausa natalizia per il suo programma Pomeriggio 5.

Quanto quest'ultimo tornerà in onda, però, DayDreamer assumerà un'altra collocazione. Nello specifico, la serie si sposterà alle 16:10, subito dopo Uomini e Donne e sostituirà Il Segreto che, invece, verrà sospeso. Molti fan della soap opera turca, ovviamente, non hanno potuto fare a meno di mostrare tutta la loro gioia sul profilo Instagram della soap.

In molti, infatti, hanno ringraziato Mediaset per aver preso questa decisione.

Spoiler sulle prossime puntate di DayDreamer

In merito agli spoiler di quello che vedremo nelle prossime puntate di DayDreamer - Le Ali del sogno, Can e Sanem continueranno a vivere la loro travagliata storia d'amore. A turbare la stabilità tra i due sarà Mine, che rivelerà a Can l'accordo che c'è stato in precedenza tra Fabbri e la sua amata in merito al suo profumo.

Il maggiore dei Divit si recherà da Enzo e riuscirà a strappare l'accordo. A quel punto Fabbri e Aylin verranno arrestati. Can, però, continuerà ad essere molto provato, pertanto, deciderà di trascorrere un po' di tempo da solo al rifugio. Lì incontrerà Polen, la quale gli farà una proposta allettante. La donna gli offrirà un lavoro all'estero. Il protagonista ci penserà e non immaginerà che si tratta solo dell'ennesimo tentativo per separarlo da Sanem.