Sarà un finale travolgente quello che verrà raccontato martedì 24 novembre in Matrimonio a prima vista e poi, la fase conclusiva del docu-reality che ha visto tre coppie sposarsi al buio. Dopo la scelta finale andata in onda su Real Time il 17 novembre, sulla piattaforma pagamento Dplay Plus è già disponibile, in esclusiva, l'episodio che racconta "la salute" delle coppie a mesi dalla scelta e i telespettatori non dovranno dare nulla per scontato, perché i colpi di scena certamente non mancheranno.

Andrea e Sitara, la nuova coppia di Matrimonio a prima vista

La coppia composta da Nicole e Andrea è quella che, durante la scelta finale, ha lasciato il pubblico da casa con il fiato sospeso.

Se da una parte c'era una Nicole pronta a continuare questa avventura, dall'altra era presente un Andrea un po' tentennante, che però alla fine ha deciso di non separarsi e di proseguire il matrimonio con la sua moglie milanese.

Una scelta che, forse, si è rivelata fin da subito sbagliata: infatti Nicole e Andrea hanno deciso di separarsi. Davanti ai tre esperti (Nada Loffredi, Mario Abis e Fabrizio Quattrini) la ragazza ha raccontato che l'ex marito dopo la scelta, nonostante dovesse rimanere per qualche giorno a Milano, ha deciso di rientrare subito a Pesaro. Si parla di "motivi di lavoro", ma Nicole non si è mostrata propriamente convinta di questo.

A ogni modo, il loro rapporto ormai incrinato ha portato alla separazione, ma non è questa la notizia che suscita più clamore.

Infatti Andrea ha iniziato una nuova storia d'amore e con chi? Con Sitara, altra concorrente di Matrimonio a prima vista che durante la scelta ha deciso di separarsi da Gianluca. Galeotta è stata una sosta fatta da Sitara a Pesaro, nel ristorante di Andrea, mentre con alcuni amici si stava recando in vacanza nella Riviera Romagnola.

I due sono diventati inseparabili, con lei che trascorre la maggior parte della settimana a Pesaro. E Nicole come l'ha presa? Forse si sarebbe aspettata, in nome "dell'amicizia", un po' più di sincerità da parte di Sitara, avrebbe voluto che fosse stata lei a dirle come stavano le cose, ma a quanto pare questa "amicizia" tra le due ragazze non sussiste, soprattutto da parte di Sitara.

Gianluca intanto, l'ex marito di Sitara, è quello che in questa storia ha avuto il ruolo più marginale. Ovviamente con la sua ex moglie i rapporti sono andati in frantumi, visto anche il matrimonio turbolento, ma nella puntata di Matrimonio a prima vista e poi le loro vicissitudini non salteranno per niente all'occhio.

Giorgia e Luca si sono separati

Anche la coppia più promettente, quella che ha colpito i telespettatori per il loro colpo di fulmine, ha deciso di dirsi addio. Giorgia e Luca, dopo un mese dal sì durante la scelta, ha deciso di separarsi. Luca ha raccontato di aver scoperto una Giorgia molto gelosa e possessiva, che voleva continuamente controllarlo. Lei, d'altro canto, ha parlato delle mancate attenzioni di lui e di un'ombra che "aleggiava" nel loro rapporto, ovvero quella dell'ex fidanzata di Luca, Annalisa.

Quest'ultima, negli anni, è diventata la migliore amica e confidente di Luca e questa è una cosa che la ragazza ha fatto fatica ad accettare. Lei stessa, in merito al rapporto tra Luca e Annalisa, ha dichiarato: "Non ha fatto altro che dirmi: lei è la persona più importante della mia vita, io metterei la mia vita solo nelle sue mani, non mi mettere mai in condizioni di scegliere perché sceglierei solo lei".

Il rapporto tra i due è talmente andato a rotoli che, durante l'incontro con gli esperti, Luca ha deciso di non avere un confronto con Giorgia. Come da lui stesso affermato, non ha avuto voglia di discutere per l'ennesima volta delle stesse cose: "Ho il bisogno di liberarmi di alcune catene (riferito alla sua esperienza all'interno di Matrimonio a prima vista, ndr)".

E con la fine della favola tra Luca e Giorgia, si è conclusa la quinta edizione del docu-reality targato Real Time.