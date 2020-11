Un nuovo cambio programmazione potrebbe interessare al più presto la Serie TV DayDreamer - Le ali del sogno con protagonista Can Yaman. Le ultime indiscrezioni riportate sul web e riprese anche dal sito 'Letto Quotidiano' rivelano che la serie potrebbe ritornare nuovamente in daytime a partire dal prossimo lunedì 21 dicembre. Una notizia che sicuramente renderebbe contenti i milioni di appassionati delle vicende di Can e Sanem: al momento, però, si tratta ancora di un'indiscrezione non confermata ufficialmente dal gruppo Mediaset.

Il possibile ritorno di DayDreamer in daytime: dal 21 dicembre su Canale 5

Nel dettaglio, si vocifera che dal prossimo 21 dicembre, complice il fatto che alcuni programmi di Canale 5 si fermeranno per la consueta pausa del periodo natalizio, potrebbe esserci il ritorno nella fascia del daytime delle puntate inedite di DayDreamer - Le ali del sogno.

La serie con Can Yaman e Demet Ozdemir dovrebbe trovare spazio nello slot orario che va dalle 17:15 alle 18:40 circa, ossia quello occupato quotidianamente da Pomeriggio 5, il talk show condotto da Barbara D'Urso che quest'anno sta facendo molta più fatica a prevalere nella gara degli ascolti contro La vita in diretta, il talk show di Rai 1 presentato da Alberto Matano, ex primo volto del Tg 1 delle 20.

La coppia Can-Sanem, quindi, tornerebbe a far compagnia tutti i giorni ai telespettatori di Canale 5, proprio come è già accaduto quest'estate prima che la serie lasciasse spazio al ritorno di Uomini e donne, il dating show di Maria De Filippi dedicato alla ricerca dell'amore.

La serie tv DayDreamer potrebbe tornare in daytime al posto di Pomeriggio 5

Un'indiscrezione che, nel caso in cui dovesse essere confermata da Mediaset nelle prossime settimane, rappresenterebbe una gran bella notizia per tutti i fan di DayDreamer, i quali potrebbero trascorrere le feste natalizie in compagnia della loro serie tv preferita.

Intanto l'attuale programmazione di DayDreamer, dopo la cancellazione delle puntate del sabato pomeriggio per lasciare spazio al ritorno di Amici 20, proseguirà regolarmente alla domenica pomeriggio. La messa in onda è prevista dalle 16:20 alle 17:15 circa, prima di Domenica Live condotto da Barbara D'Urso.

Le nuove anticipazioni di DayDreamer: Can deluso da Sanem

E i colpi di scena anche nei prossimi appuntamenti non mancheranno. Le anticipazioni di DayDreamer, infatti, rivelano che per Sanem arriverà il fatidico momento della verità. Can scoprirà che la sua fidanzata si è accordata in segreto con Enzo Fabbri, al quale ha venduto la ricetta del loro amato profumo.

Un durissimo colpo per il fotografo che non riuscirà a perdonare Sanem per lo sgarro subito. E tale situazione porterà i due innamorati ad attraversa un nuovo momento di profonda crisi e a prendere strade differenti.