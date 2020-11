Nel corso dei prossimi episodi italiani della serie tv turca DayDreamer - le ali del sogno, a catturare l’attenzione dei telespettatori saranno anche Leyla Aydin (Öznur Serçeler) ed Emre Divit (Birand Tunca). Dagli spoiler relativi a ciò che accadrà sul piccolo schermo prossimamente, si evince che la sorella di Sanem dopo essere rimasta senza lavoro diventerà una cantante.

Ad aiutare la primogenita di Mevkibe e Nihat a realizzare uno dei suoi sogni sarà il suo storico insegnante di canto Ferit, che purtroppo infastidirà parecchio Emre poiché sin dal primo momento farà capire di avere un debole per la fanciulla.

DayDreamer, trame turche: Leyla si dedica al canto

Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 tra qualche settimana raccontano che Can dopo aver rimesso piede ad Istanbul sequestrerà Sanem, invece Emre non si troverà bene a lavorare nel negozio dei suoceri. Quest’ultimo nonostante Mevkibe e Nihat finalmente saranno affettuosi con lui, arriverà a prendere una drastica decisione. Il secondogenito di Aziz lascerà il nuovo impiego e si metterà alla ricerca di un mestiere più adatto. Dopo essere stato rifiutato più volte, Emre non vedrà altra scelta oltre a quella di vendere la sua auto presso una concessionaria di lusso. Purtroppo ancora una volta il fratello di Can si licenzierà per colpa della severità del suo capo, e Mevkibe e Nihat per non farlo abbattere regaleranno a lui e Leyla una lezione di tango.

A questo punto quest’ultima ed Emre non se la sentiranno di tornare a far parte della Fikri Harika, nonostante Aziz farà di tutto per convincerli.

Successivamente la sorella di Sanem deciderà di dare una svolta alla sua carriera, dedicandosi alla sua passione per il canto. Inoltre Emre e Leyla parlando del loro futuro manifesteranno il desiderio di diventare genitori, il prima possibile.

Il figlio minore del Divit coglierà l’occasione al volo per aiutare la moglie, aprendo uno studio di registrazione nel negozio che apparteneva a Muzaffer. Leyla non perderà tempo per contattare il suo vecchio maestro Ferit per chiedergli dei consigli, e l’uomo in questione non si rivelerà essere affatto un anziano come Emre pensava.

Sanem rifiuta la proposta di nozze di Yigit, Emre geloso della moglie

Il professore di canto della sorella di Sanem sin da subito sarà felice di rivedere la sua allieva, infatti la riempirà di complimenti: la forte intesa tra i due finirà per scatenare la gelosia del secondogenito di Aziz. Nonostante ciò Emre cercherà di nascondere il suo fastidio, visto che accetterà di prendere parte ad una serata musicale con Leyla invitando anche Can e Sanem. Quest’ultima intanto sembrerà aver perdonato il fotografo, dopo aver rifiutato la proposta di nozze di Yigit. A gran sorpresa il musicista chiederà a Leyla di salire sul palco, per intonare un brano: quest’ultima dopo l’iniziale imbarazzo farà rimanere tutti i presenti senza parole soprattutto il marito.

Infine Emre sempre più turbato a causa della vicinanza tra il maestro di canto e la sua amata, troverà una soluzione. Il fratello di Can sarà intenzionato a realizzare uno studio di musica, con la speranza di riuscire a far allontanare Leyla e il musicista.