Negli Stati Uniti sono andati in onda tre episodi di Grey's Anatomy 17. Il pubblico è stato subito catapultato nella realtà della pandemia e Meredith è stata colpita in prima persona dal virus. Mentre la dottoressa è priva di conoscenza, sogna di trovarsi su una spiaggia e di incontrare Derek, morto nell'undicesima stagione. Le anticipazioni e il promo del quarto episodio annunciano il ritorno di un altra persona dal passato di Meredith. Di chi si tratterà? In alcuni siti, tra i quali TvInsider, DigitalSpy, Melty e altri ancora, si ipotizza il ritorno della madre Ellis o della sorella Lexie, senza dimenticare il collega e amico George O'Malley.

Nel quarto episodio di Grey's Anatomy 17 tornerà dal passato di Meredith un altro personaggio

Grey's Anatomy 17 andrà in onda in Italia a partire da martedì 24 novembre su Fox (Sky). In Usa sono stati trasmessi i primi tre episodi e il quarto è in programma per il 3 dicembre. Nel terzo episodio ("My Happy Ending") è stato confermato il motivo del collasso di Meredith (Ellen Pompeo), ritrovata priva di sensi alla fine della doppia premiére del 12 novembre. La dottoressa ha contratto il Covid ed è stata ricoverata d'urgenza. Mentre è in stato di incoscienza, la donna sogna di trovarsi su una spiaggia e di rivedere il defunto marito Derek (Patrick Dempsey). Il promo dell'episodio "You'll Never Walk Alone" annuncia che Meredith incontrerà nello stesso luogo un'altra persona del suo passato e, guardando la sua reazione, sembra che la dottoressa Grey sarà felice di rivederla.

Ipotesi Grey's Anatomy 17x04: potrebbe riapparire George o Lexie

Un volto familiare al pubblico di Grey's Anatomy riapparirà nel quarto episodio. Sul web circolano le teorie su chi possa essere il misterioso personaggio che "tornerà dal passato di Meredith". Partendo dal presupposto che la persona in questione sia sulla spiaggia perchè è morta (come il dottor Shepherd), le teorie escludono i possibili ritorni di Cristina Yang e di Izzie Stevens.

Il sito statunitense TVInsider ipotizza che possa trattarsi di un familiare di Meredith e tra questi si possono includere la madre Ellis (Kate Burton), la sorella Lexie (Chyler Leigh) e il padre Thatcher (Jeff Perry). Secondo altre teorie potrebbe tornare il personaggio di George O'Malley (T. R. Knight), scomparso alla fine della quinta stagione, oppure Mark Sloan (Eric Dane), deceduto all'inizio della nona.

Di chiunque si tratti, le anticipazioni in rete rivelano che il personaggio mostrato nel quarto episodio non sarà l'ultimo volto familiare che il pubblico vedrà nella nuova stagione.

Meredith ha la Covid in Grey's Anatomy 17x03: i motivi dietro la scelta della showrunner Vernoff

Nel terzo episodio di Grey's Anatomy 17 si scopre che Meredith è positiva al coronavirus. Krista Vernoff ha spiegato in un'intervista riportata da TvInsider quali motivazioni si celano dietro questa scelta. La showrunner ha parlato della protagonista sottolineando quanto fosse impegnata in prima linea nella cura dei pazienti malati Covid e quanto dolore provasse come medico. Riferendosi al terzo episodio, ha aggiunto: "Da questa settimana vedremo cosa vuol dire per lei stessa essere una paziente Covid".

La scelta di mettere la protagonista di fronte a questa difficile sfida è motivata dalla volontà di dar luce agli operatori sanitari che, stando alle sue dichiarazioni, "stanno combattendo una guerra per la quale non sono stati addestrati. Abbiamo visto l'opportunità di mostrare la loro situazione attraverso l'esperienza di un personaggio famoso e amato come Meredith Grey".