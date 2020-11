Continuano ad essere numerosi i fan italiani curiosi di sapere cosa succederà nei prossimi episodi della serie televisiva di origini turche intitolata DayDreamer - Le ali del sogno, e che occupa il piccolo schermo soltanto la domenica. Dalle anticipazioni riguardanti i colpi di scena che si verificheranno nelle trame prossimamente, si evince che si assisterà al cambiamento radicale e inaspettato della nevrotica Deren Keskin (Tugce Kumral).

L’ex direttrice creativa della Fikri Harika dopo un salto temporale di un anno, oltre a comportarsi in maniera diversa con Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Özdemir), troverà finalmente l’uomo della sua vita.

DayDreamer, anticipazioni turche: Deren vorrà vedere Can e Sanem tornare insieme

Nelle puntate dello sceneggiato ambientato ad Istanbul e che i telespettatori hanno già seguito su Canale 5, Deren, la direttrice creativa della Fikri Harika ha dimostrato in diverse occasioni di avere una cotta per il proprio capo Can. Gli spoiler raccontano che la donna continuerà a sfogare la sua rabbia nei confronti dei dipendenti della nota agenzia pubblicitaria ancora per parecchie settimane, per non essere riuscita ad attirare l’attenzione del fotografo. Deren oltre a provare invidia per Sanem poiché la vedrà sempre più vicina al primogenito di Aziz e ottenere numerose soddisfazioni lavorative, farà di tutto per far licenziare CeyCey (Anil Celik).

In seguito Deren subirà una vera e propria trasformazione, che farà rimanere senza parole il fotografo e la sorella di Leyla.

La scrittrice e Can si accorgeranno del diverso atteggiamento dell’ex responsabile della Fikri Harika, dopo essere stati distanti per un anno. Per iniziare Deren, che si è sempre presentata come una donna fredda, negli episodi dopo il salto temporale, sorprenderà il fratello di Emre e Sanem diventando una delle maggiori sostenitrici dei due ex fidanzati.

La riapertura della Fikri Harika, l’ex direttrice creativa dell’agenzia dei Divit e Bulut sempre più complici

Nel contempo il signor Aziz (Ahmet Somers) approfitterà della riapertura della sua agenzia con la collaborazione di Remide, Deren e CeyCey proprio per far tornare insieme il figlio Can e Sanem.

A questo punto Deren dimostrerà di provare un sincero affetto sia per la scrittrice e per CeyCey, e farà la conoscenza di un operaio chiamato Bulut. Quest’ultimo presterà soccorso all’ex direttrice creativa della Fikri Harika prendendola in braccio, quando la donna percorrerà una strada non asfaltata che condurrà ad una fattoria. Infine con il passare dei giorni, Deren e la new entry dimostreranno di essere sempre più complici.