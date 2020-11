La soap opera turca DayDreamer - Le ali del sogno continua ad appassionare i telespettatori di Canale 5. Nel corso dei prossimi episodi si assisterà al ritorno in scena di Aziz Divit (Ahmet Somers), il padre di Can (Can Yaman) ed Emre (Birand Tunca). L’ex proprietario della Fikri Harika rimetterà piede a Istanbul a un anno dalla rottura tra il suo primogenito e Sanem Aydin (Demet Özdemir). L’ex marito di Huma, non appena il suo figlio maggiore si troverà in Turchia in modo temporaneo, fingerà di essere malato per farlo tornare tra le braccia della scrittrice.

Dalle anticipazioni si evince che la sorella di Leyla e Can si riavvicineranno proprio per merito di Aziz, quando saranno costretti a condividere lo stesso tetto per accudirlo.

DayDreamer, trame turche: CeyCey, Muzaffer e Sanem vogliono riaprire la Fikri Harika

Gli spoiler turchi relativi a ciò che accadrà nelle puntate in programma sul piccolo schermo prossimamente, raccontano che Huma e Yigit, con la loro alleanza, riusciranno a far separare Sanem e Can. Quest’ultimo, dopo essere stato accusato dall’editore di aver bruciato il libro della propria amata, prenderà una drastica decisione: lascerà Istanbul facendo cadere nella depressione la scrittrice. Dopo la separazione tra Can e Sanem in Turchia farà ritorno il signor Aziz Divit: quest’ultimo è stato costretto a trasferirsi all'estero per curare un'infezione ai polmoni, dopo aver affidato la direzione della propria agenzia pubblicitaria al figlio maggiore.

Nel contempo la sorella di Leyla riuscirà finalmente a scrivere il suo primo libro riscuotendo tantissimo successo, invece Can, dopo aver passato un anno in giro con la sua barca senza dare nessuna sua notizia, tornerà a Istanbul. Il fotografo e la secondogenita degli Aydin, casualmente, si rivedranno in un cinema, mentre saranno intenti a ripararsi dalla pioggia.

Successivamente, grazie a una conversazione con Remide, il fotografo apprenderà che l’azienda di famiglia è stata chiusa a seguito della sua partenza e che suo padre si è visto costretto a vendere la loro abitazione per pagare i debiti. La donna riuscirà a convincere Can a incontrare il padre prima di lasciare di nuovo la città, mente Sanem continuerà a soffrire per non aver ancora superato l’abbandono del proprio amato.

La scrittrice però, oltre ad avere il supporto di un’amica psicologa, assumerà dei farmaci. Il colpo di scena si verificherà nell’istante in cui CeyCey e Muzaffer avranno intenzione di riaprire la Fikri Harika dopo aver acquistato da Aziz i diritti del nome dell’agenzia, coinvolgendo nel loro progetto anche Sanem.

La sorella di Leyla ancora ferita dal fotografo, Aziz fa credere al figlio Can di stare male

Il signor Divit e Remide non perderanno tempo per fare la conoscenza dei nuovi proprietari della nota azienda pubblicitaria. Per la sorella di Leyla sarà una grande emozione rivedere Aziz, che felice di sapere che la sua agenzia è finita nelle mani dei suoi vecchi dipendenti deciderà di diventarne partner.

Il vero obiettivo dell’ex marito di Huma, però, sarà del tutto inaspettato, visto che cercherà in qualsiasi modo con l’aiuto di Remide, Deren e CeyCey di approfittare della situazione per far riavvicinare Can e Sanem. L’anziano uomo sembrerà avere tutte le carte in regola per raggiungere il suo intento poiché il fotografo per riabbracciare il padre, senza saperlo, si recherà nella casa nuova di Sanem. Non appena però saprà dell’apertura della Fikri Harika, il fratello di Emre andrà via, si recherà al porto e proprio lì incontrerà la sua ex fidanzata, che ancora ferita per averla lasciata sola lo inviterà ad andarsene di nuovo via.

Proprio quando Can sarà intenzionato a ripartire verrà fermato da CeyCey con una scusa: quest’ultimo lascerà intendere al suo ex capo che suo padre Aziz sta molto male.

Per terminare il fotografo non avrà altra scelta, oltre a quella di frequentare spesso la tenuta di Sanem per assistere suo padre, che intanto spererà di riuscire a far tornare il sereno tra i due ex fidanzati.