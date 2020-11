Gianni Sperti ha rilasciato un'intervista a Uomini e donne Magazine in cui ha raccontato parte della sua vita privata. L'opinionista del dating show di Canale 5 ha detto che è single da 7 anni e ha rivelato che, ultimamente, non sta vivendo al meglio la solitudine e che se trovasse il grande amore non lo racconterebbe al pubblico. Il ballerino ha confidato di piangere qualche volta e cosa fa nei momenti in cui è giù di morale.

Gianni Sperti è single da 7 anni

Nell'intervista sul settimanale di Uomini e Donne, in edicola da venerdì 13 novembre, Gianni ha affermato di soffrire un po' di solitudine nell'ultimo periodo: ''In questo periodo forse la solitudine forzata e non voluta, ha fatto riemergere in me, dopo 7 lunghi anni da single, il desiderio di avere accanto una persona con cui continuare questo viaggio''.

Sperti ha detto di non aver mai pensato prima d'ora di sentire questa mancanza nella sua vita, perché è sempre stato bene da solo: ''Sono ancora single ma con la porta del cuore socchiusa''. Se dovesse trovare il grande amore, Gianni ha spiegato che non lo condividerebbe con il pubblico: ''Ho già avuto un'esperienza d'amore condivisa con il pubblico e non penso che ripeterò mai questo errore''. L'opinionista pugliese ha detto che se un giorno dovesse incontrare la persona giusta, custodirebbe questo segreto fra le mura della sua casa, con la sua famiglia, i suoi amici e nel suo cuore.

Il bilancio di Gianni Sperti sul 2020, al momento, è negativo

Gianni Sperti ha confidato che la seconda ondata della pandemia lo sta un po' spegnendo.

Durante l'estate 2020, l'opinionista pugliese era in forma, sia psicologicamente che fisicamente, ma ora qualcosa è cambiato: ''Probabilmente è cambiato qualcosa anche dentro di me, forse questa paura di un futuro incerto mi ha fatto riflettere e pensare molto sulla mia vita''. Gianni ha rivelato che, al momento, non può ancora fare un bilancio dell'anno in corso, in quanto non è ancora terminato, ma al momento ha detto che è negativo.

Nei momenti di maliconia Gianni Sperti piange

L'opinionista di Uomini e Donne ha spiegato come riesce a superare i momenti di malinconia: ''Cerco di impegnare la mente, provo a distrarmi, mi alleno, leggo o cerco di ascoltare i problemi degli altri, per non pensare ai miei, anche se ultimamente non ci riesco con facilità''.

Gianni ha rivelato che di solito piange e non si vergogna a dirlo e, dopo aver versato qualche lacrima, si sente un po' meglio e pensa che piangere sia un modo efficace per sfogarsi. Sperti ha detto che convive da sempre con la sua malinconia: ''Mi diverto, sono allegro in compagnia, scherzo molto, ma quando sono solo con me stesso sento quella morsa sul petto ma non so spiegare sempre il perché''.