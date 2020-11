Le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno provenienti dalla Turchia si concentrano sul personaggio di Emre Divit. Il fratello minore di Can si ritroverà a fingere e a mantenere un grosso segreto, del quale sarà a conoscenza solo la moglie Leyla. Emre, infatti, rimasto solo a fronteggiare la crisi a cui andrà incontro la Fikri Harika dopo la partenza improvvisa di Can, non riuscirà a salvare l'azienda e perderà così lavoro e privilegi legati alla sua posizione economica. Appena sposato con la maggiore delle Aydin, il giovane sarà costretto ad avviare una convivenza con i suoceri.

La Fikri Harika fallisce dopo la partenza di Can

La partenza di Can, che deciderà di lasciare Istanbul dopo una violenta lite con la fidanzata a causa di Yigit, non avrà ripercussione solo su Sanem. Infatti, se la Aydin avrà un crollo nervoso e deciderà di dedicarsi alla stesura del suo romanzo, tutti gli altri collaboratori della Fikri Harika si ritroveranno senza un lavoro dopo il fallimento dell'agenzia pubblicitaria. Ognuno dei dipendenti dovrà rimboccarsi le maniche e cercare una nuova occupazione per andare avanti.

Se Sanem diventerà una scrittrice di successo, CeyCey e Muzaffer avvieranno un piccolo negozietto che venderà frutta e verdura nel quartiere delle Aydin. Chi invece non riuscirà a inserirsi nel mondo del lavoro in maniera immediata sarà Emre.

La moglie Leyla troverà occupazione presso un'azienda che ne apprezzerà subito le doti organizzative, ma ciò non la renderà felice. Infatti, la maggiore delle sorelle Aydin sarà impegnata per molte ore al giorno e non potrà occuparsi molto di suo marito.

Emre in cerca di un lavoro

Mentre Huma dovrà lasciare la sua lussuosa villa per trovare una dimora modesta nel quartiere di Istanbul in cui abitano Nihat e Mevkibe, Emre e Leyla avranno dei problemi economici.

Il minore dei Divit, nonostante i suoi numerosi colloqui, non sarà assunto da nessuno: le aziende a cui si proporrà troveranno le capacità dell'imprenditore molto elevate e tali da non potersi adattare a impieghi di poco conto. Proprio per tali ragioni, la neo-coppia di sposi deciderà di andare a stare dai genitori di Leyla.

Per non fare preoccupare nessuno Emre e Leyla diranno a tutti che il Divit ha trovato un buon impiego, ma che la loro casa è in fase di ristrutturazione e per tale motivo dovranno appoggiarsi per qualche tempo dai suoceri. Emre dirà la stessa bugia anche al padre Aziz appena rientrato in città, ma la moglie gli chiederà in modo pressante di rivelare la verità a tutti quanti. La coppia riuscirà a risollevarsi da tale situazione, ma dovrà passare ancora un po' di tempo prima che Emre e Leyla trovino una nuova strada lavorativa da ripercorrere.