Su Canale 5 prosegue il grande successo dello sceneggiato DayDreamer - le ali del sogno. La commedia romantica turca, però, fa compagnia ai fan italiani soltanto la domenica. Nella puntata in programma il 22 novembre 2020, Can Divit sarà in procinto di prendere una drastica decisione.

Il primogenito di Aziz, non appena saprà che Sanem Aydin gli ha nascosto di aver ceduto la sua fragranza ad Enzo Fabbri, prenderà in considerazione l’idea di trasferirsi a Londra con la sua ex fidanzata Polen per lavorare per una nota agenzia come fotografo.

DayDreamer, spoiler di domenica 22/11: Enzo e Aylin vengono arrestati

Gli spoiler dell’episodio della serie tv che verrà trasmesso in Italia domenica 22 novembre, annunciano che, dopo la riassunzione di Deren alla Fikri Harika per merito di Sanem, ci sarà il ritorno di Polen. Quest’ultima rimetterà piede ad Istanbul su richiesta di Huma, e offrirà un lavoro fotografico all’ex fidanzato Can nei Balcani, ricevendo un netto rifiuto. Intanto, Mevkibe litigherà nuovamente con il marito Nihat per la vendita illegale dei prodotti biologici. Nel contempo, Mine volterà le spalle ad Enzo Fabbri, decidendo di denunciarlo e facendo venire a conoscenza del primogenito di Aziz delle malefatte dell’imprenditore italo-francese.

A questo punto, il fratello di Emre apprenderà finalmente che Sanem ha fatto avere il suo profumo ad Enzo. Su tutte le furie per l’amara scoperta fatta, il fotografo si recherà da Fabbri e strapperà il contratto che l’uomo ha fatto firmare all’aspirante scrittrice. L’imprenditore italo-francese finirà dietro le sbarre del carcere insieme ad Aylin, che tenterà di darsi alla fuga inutilmente.

Can deciso ad accettare l’offerta di lavoro di Polen, Sanem tenta di dare delle spiegazioni al fotografo

Can, dopo aver messo fuori gioco i suoi nemici, dirà ad Emre di sapere dell’accordo stretto tra Enzo e Sanem, e manifesterà la sua delusione nei confronti della propria fidanzata per non essere stata sincera con lui.

Il fotografo, anche se suo fratello cercherà di giustificare la sorella di Leyla, si recherà al suo rifugio. Sanem dopo essere stata avvertita da Emre, raggiungerà Can al capanno e lo sorprenderà in compagnia di Polen. L’aspirante scrittrice, tra le lacrime, cercherà di dare delle spiegazioni al fidanzato ma senza riuscirci poiché, pieno di rancore, non le darà modo di parlare. Successivamente, il fotografo si allontanerà sempre di più da Sanem, soprattutto quando le farà sapere di star pensando di accettare la proposta di lavoro della sua ex.

Nel frattempo Huma, quando verrà a conoscenza della crisi tra il suo primogenito e l’aspirante scrittrice, continuerà a dare i giusti consigli a Polen, per farle riconquistare in modo definitivo Can.

Per finire, Emre, Leyla, CeyCey, Deren e Ayhan uniranno le loro forze per far tornare insieme Sanem e il figlio maggiore di Aziz.