La Serie TV 'Daydreamer - Le ali del sogno' prosegue a raccontare le vicende di un fotografo dallo spirito libero e di un'aspirante scrittrice. Le trame delle puntate turche, in onda prossimamente su Canale 5, svelano che Sanem Aydin finirà dalla psicologa Deniz dopo essere stata lasciata in malo modo da Can Divit.

Daydreamer: Can lascia Istanbul

Le anticipazioni di Daydreamer delle nuove puntate raccontano che Sanem non riuscirà a dimenticare la storia con Can. Per questo motivo, la giovane deciderà di affidarsi alla psicanalisi.

Tutto inizierà con precisione quando Yigit darà alle fiamme il manoscritto di Sanem con la complicità di Huma.

Non contento, l'editore farà ricadere la colpa su Can, sebbene la giovane non creda alla sua colpevolezza. Quest'ultima, infatti, fingerà di credere alle bugie di Yigit per evitare che il maggiore dei Divit aggravi ulteriormente la sua posizione dopo averlo già picchiato e mandato in ospedale.

Huma, invece, farà credere a Can che Yigit potrebbe rischiare la paralisi agli arti inferiori in seguito alla sua aggressione. Poi, il fotografo avrà un confronto con Sanem, che non porterà a niente di buono. Alla fine, Can deciderà di lasciare definitivamente Istanbul, spezzando il cuore alla ragazza che, distrutta, si getterà a capofitto nel lavoro per tentare di dimenticarlo.

Sanem pubblica il suo primo romanzo

Nelle nuove puntate della serie tv, trasmesse nelle prossime settimane, Sanem riuscirà a pubblicare il suo primo manoscritto, intitolato "La fenice e l'albatros" grazie all'aiuto di Yigit, il quale userà un bastone per fingere la propria disabilità. In particolare, il romanzo tratterà la storia con Can, sebbene esso finisca con il coronamento dell'amore.

Per questo motivo, apparirà chiaro che Sanem non abbia ancora dimenticato il maggiore dei Divit. La ragazza, infatti, eviterà di trattare argomenti d'amore, preferendo solo quelli legati al suo lancio nell'editoria.

Poi l'improvviso ritorno di Can in città manderà ulteriormente in confusione la scrittrice

Sanem chiede aiuto alla psicologa Deniz

Can sceglierà di assistere a un film al cinema, acquistando casualmente i biglietti nella stessa fila di quella dell'ex fidanzata.

In questo frangente, Can sceglierà di non farsi vedere da Sanem, che spiazzata da alcune sue visioni, telefonerà immediatamente alla sua psicologa e si lascerà andare ad un pianto a dirotto. Poi, la stessa scrittrice ammetterà di aver sognato di diventare madre di tre figli, avuti dal fotografo dopo essersi sposata. Alla fine, Deniz suggerirà alla giovane di stare tranquilla, convincendola a non pensare più alla sua vecchia storia d'amore.