Esplode la polemica su Detto Fatto, la trasmissione del pomeriggio di Rai 2 condotta da Bianca Guaccero che si è ritrovata al centro dello scandalo e dell'indignazione social dopo che nella puntata del 24 novembre è andato in onda un tutorial ritenuto offensivo. Nel corso della trasmissione la conduttrice ha ospitato in studio la pole dancer Emily Angelillo si è cimentata nella realizzazione di un tutorial che aveva come scopo quello di dare consigli alle donne che in quel momento erano all'ascolto su come fare la spesa, in maniera provocante, al supermercato.

Il tutorial di Detto Fatto su come fare la spesa: esplode la polemica

E così la Angelillo, con tanto di tacco 12, ha spiegato come spingere il carrello ma anche come prendere i prodotti sugli scaffali senza dover perdere la propria sensualità. Tra i vari consigli la pole dancer intervenuta a Detto Fatto ha anche spiegato che bisogna tenere le gambe chiuse nel momento in cui si prendono dei prodotti posizionati in basso, così da evitare di 'rendere la situazione più volgare'.

Sta di fatto che questa mattina, complice la diffusione serrata del video del tutorial sul web e sui social, è subito montata la polemica nei confronti della trasmissione di Rai 2 presentata da Bianca Guaccero. Il web si è detto indignato per questo tutorial trasmesso sulla televisione di Stato e in molti sostengono che in questo modo sia sia riportata la donna ad uno stereotipo antico e dannoso nel quale è la donna a dover provocare l'uomo.

Salta la puntata di Detto Fatto del 25 novembre dopo la bufera mediatica

Polemiche che acquistano maggiore significato in occasione della giornata di oggi, 25 novembre, dedicata alla battaglia contro la violenza sulle donne. Sta di fatto che dopo questa vera e propria bufera che si è abbattuta sulla trasmissione, la puntata di oggi prevista alle ore 15.50 non è andata in onda.

La trasmissione di Bianca Guaccero ha osservato un 'turno di stop' ed è stata sostituita dalla messa in onda di un telefilm.

Tanti anche i personaggi famosi che hanno sonoramente l'episodio trasmesso ieri pomeriggio su Rai 2, tra cui Selvaggia Lucarelli che sui social a tal proposito ha scritto: "Benvenuti nel Medioevo".

Le parole del direttore di Rai 2 dopo le polemiche su Detto Fatto

E subito dopo lo scivolone è intervenuto il direttore di Rai 2, Ludovico Di Meo che si è subito scusato per quello che era andato in onda.

"Il programma è inceppato in un gravissimo errore, non certamente voluto, del quale io per primo mi scuso" ha dichiarato il direttore aggiungendo che il programma Detto Fatto ha la sola aspirazione di far divertire. "Sarà un serio impegno della rete indagare sull'accaduto" ha chiosato Di Meo.