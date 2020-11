In Germania prosegue l'appuntamento con la nuova stagione di Tempesta d'amore, la seguitissima soap bavarese dell'emittente ArdMediathek di cui la prossima settimana verranno trasmesse le nuove puntate in prima visione assoluta. Le anticipazioni tedesche rivelano che i protagonisti della diciassettesima stagione potrebbero essere Maja e Florian Vogt. La prima è la figlia adottiva di Selina, mentre il secondo verrà assunto come guardia forestale del Furstenhof. Tra i due scoppieranno scintille.

Tempesta D'Amore, finale 16^ stagione: Franzi e Tim sposi

Come da tradizione, la sedicesima stagione di Tempesta d'amore avrà un finale scoppiettante: proprio quando Tim e Franzi diventeranno una coppia, le loro vite verranno stravolte dal rapimento del fratello gemello di Boris.

Dopo tante difficoltà, la frutticoltrice riuscirà a salvare il suo amato morente e quest'ultimo le chiederà di diventare sua moglie. E così i due protagonisti della sedicesima stagione di Sturm Der Liebe convoleranno a nozze.

Tempesta d'amore, anticipazioni 17^ stagione: il Furstenhof accoglie Maja e Florian

Se su Rete 4 è appena iniziata la seconda parte della sedicesima stagione di Tempesta d'amore, sull'emittente tedesca Ard1 sta già per iniziare la 17^ stagione. Dopo l'happy end tra i due protagonisti della stagione sedici, altri amori prenderanno vita al Furstenhof. Dopo una bruttissima delusione ricevuta da Ariane - colei che si è trasformata da fidanzata modello a spietata nemica - Christoph perderà la testa per Selina, la migliore amica della doppiogiochista Kalenberg.

Grazie a questo personaggio entrerà in scena la probabile protagonista della stagione 17 di Tempesta D'Amore.

Si tratta di Maja von Thalheim, la figlia adottiva del nuovo amore del signor Saalfeld e grande amante della fotografia. La giovane donna, interpretata dall'attrice Christina Arends, arriverà al Furstenhof con il cuore a pezzi perché il suo promesso sposo l'ha mollata qualche ora prima del giorno di nozze.

Quasi contemporaneamente alla fotografa Maja entrerà, infatti, in scena Florian Vogt. Grazie al suo amore per la natura, l'interprete di Arne Lober verrà assunto come guardia forestale del Furstenhof.

La figlia adottiva di Selina perde la testa per il giovane Vogt

Le anticipazioni delle puntate di Tempesta d'amore che andranno in onda l'anno prossimo su Rete 4 annunciano l'ingresso di due nuovi personaggi: Maja von Thalheim e Florian Vogt.

La prima è una donna che ama molto fotografare in luoghi immersi nella natura, il secondo invece è un naturalista, un appassionato e un professionista della natura. Mentre immortalerà la natura, la nuova cameriera del lussuoso hotel finirà per scontrarsi con il giovane Vogt, da lei scambiato per un bracconiere. Nonostante il difficile inizio, i due finiranno per vedersi più spesso grazie anche al lavoro e alla comune passione per l'ambiente.

La grande svolta arriverà quando i due probabili protagonisti della 17^ stagione della soap bavarese troveranno un coniglietto ferito nel bosco e decideranno di prendersi cura dell'animaletto, che verrà chiamato Napoleone. Proprio qui, Maja scoprirà di essere perdutamente innamorata di Florian.

Ancora distrutta per la fine della sua precedente relazione d'amore, la figlia adottiva di Selina si avvicinerà sempre di più al giovane Vogt. Durante il ricevimento del matrimonio di Franzi e Tim, Maja e Florian balleranno tutta la sera insieme.

Proprio in questa occasione, la giovane von Thalheim prenderà coraggio e confesserà i suoi sentimenti alla guardia forestale, ma riceverà un due di picche. Convinto che la nuova cameriera del Furstenhof voglia usare lui per non pensare più al suo ex, Florian le dirà di non voler essere usato come tappabuchi. Questa rivelazione scioccherà la fotografa che, oltre a cercare di convincerlo che i suoi sentimenti per lui sono reali, dovrà fare i conti con un altro terribile segreto che potrebbe mettere sottosopra la vita del giovane Vogt.