Francesca Cipriani in un’intervista rilasciata al settimanale Stop ha parlato dell’astio che la lega a Elisabetta Gregoraci. Stando a quanto raccontato dalla soubrette, la showgirl calabrese una volta le avrebbe vietato l’ingresso ad un party esclusivo in Costa Smeralda.

La versione della soubrette

Francesca Cipriani ha riferito alla rivista Stop di non provare una certa simpatia per l’ex moglie di Flavio Briatore. La soubrette abruzzese ha precisato che frequenta la Costa Smeralda da tempo, ma un paio di anni fa ebbe un problema. Come riportato dalla 36enne, era stato dato un party esclusivo e nell’organizzazione c’era anche Elisabetta Gregoraci.

A detta della Cipriani gli organizzatori non vollero che entrasse: “Ci rimasi male ma nulla di personale”. In un secondo momento, Francesca ha aggiunto un ulteriore dettaglio legato sulla showgirl calabrese: “È stata lei a non farmi entrare alla festa”. L’ex protagonista de La Pupa e il Secchione ha spiegato che l’ex moglie di Flavio Briatore avrebbe deciso di non farla partecipare al party, perché non aveva piacere della sua presenza. Infine, Francesca Cipriani ha concluso: “Dichiarò anche delle cose poco carine nei miei confronti”.

Francesca avrebbe dovuto condurre Made in Sud

La soubrette originaria di Popoli ha riferito che avrebbe dovuto condurre Made in Sud, il programma comico di Rai 2.

Francesca ha spiegato lei era stata ingaggiata per "contrastare" la fisicità di Fatima Trotta. Cipriani ha confidato che potrebbe esserci stato lo zampino di Elisabetta Gregoraci: “Dovevo solo firmare il contratto ma pochi giorni prima avvisarono che era tutto saltato”. La 36enne ha spiegato che erano già in fase di scrittura le battute, era stato deciso il compenso e il numero di puntate da registrare.

Francesca è un’opinionista di Barbara D’Urso, ha preso parte a due edizioni de L’Isola dei Famosi come naufraga ed ha affiancato Paolo Ruffini alla conduzione de La Pupa e il Secchione. All’epoca invece, ci rimase male per la mancata conduzione di Made in Sud poiché era molto giovane e le avrebbe dato la possibilità di far spiccare la sua carriera.

Elisabetta Gregoraci infatti, prima di approdare a Mediaset con Battiti Live e al Grande Fratello Vip è stata ben sei anni al timone del talk dedicato alla comicità meridionale.

Ad oggi Elisabetta Gregoraci non ha mai parlato di questo argomento nella Casa di Cinecittà. Tuttavia se dovesse restare all’interno del reality show, non è escluso che Alfonso Signorini non opti per un confronto tra le due donne. A distanza di anni Francesca Cipriani ha dimostrato di pensarci ancora e avere il dente avvelenato nei confronti della calabrese.