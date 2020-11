La quinta edizione del GF Vip, andrà avanti ancora a lungo: i vertici Mediaset, però, sono già al lavoro sui palinsesti della prossima primavera, ovvero sui programmi che saranno proposti ai telespettatori da febbraio 2021 in poi. Se sul web ha cominciato a spargersi la voce sull'imminente ritorno in tv dell'Isola dei Famosi con la conduzione di Ilary Blasi, il giornalista Davide Maggio sostiene che la rete potrebbe puntare su un altro reality come La Fattoria.

Ipotesi su chi prenderà il posto del GF Vip

Anche se mancano ancora più di due mesi alla finalissima del GF Vip 5, stanno circolando alcune indiscrezioni su quale programma prenderà il posto del reality nella prima serata del lunedì.

Sul web, ad esempio, in queste ore si è diffusa la notizia secondo la quale dovrebbe toccare all'Isola dei Famosi sostituire il format presentato da Alfonso Signorini a partire da febbraio prossimo.

Nell'immagine dei palinsesti primaverili di Canale 5, infatti, compare il logo del reality sulla sopravvivenza accanto a quello del Grande Fratello Vip: dovrebbe esserci una "staffetta" tra le due trasmissioni di Mediaset.

Poco dopo la proclamazione del vincitore della quinta stagione del GF, la rete del Biscione dovrebbe lasciare spazio a una nuova edizione dell'Isola, la prima condotta da Ilary Blasi. La moglie di Francesco Totti, dunque, potrebbe prendere il posto di Alessia Marcuzzi alla guida del reality che mette a dura prova la mente e il corpo di alcune celebrità, che per un periodo vestono i panni di naufraghi su un'isola deserta.

Dubbi sul post GF Vip: Mediaset vaglia più possibilità

Proprio mentre sul web ha cominciato a circolare il gossip sul possibile ritorno in tv dell'Isola dei Famosi dopo quasi due anni di stop, Davide Maggio ha lanciato un'indiscrezione che sostiene tutt'altro sul futuro della prima serata del lunedì dopo la fine del GF Vip 5.

Stando a quello che ha riportato il giornalista sul suo blog, non sarebbe affatto certa la presenza del format sulla sopravvivenza nei palinsesti primaverili di Canale 5. Il rumors che sta serpeggiando in rete nelle ultime ore, parla addirittura di una cancellazione dell'Isola dai piani di Mediaset in favore di un altro reality-show.

Maggio ha ipotizzato che tra qualche mese i telespettatori potrebbero assistere al ritorno sul piccolo schermo de La Fattoria (la cui ultima edizione è stata trasmessa nel 2009) oppure di un programma tutto nuovo che potrebbe esordire dopo la proclamazione del vincitore del Grande Fratello Vip.

GF Vip in onda fino a febbraio e forse anche la notte di Capodanno

Prima di sapere quale programma prenderà il posto del GF Vip, i telespettatori dovranno assistere ad altri due mesi e mezzo di dirette. Già a partire da metà dicembre pare che il reality tornerà al doppio appuntamento settimanale (dopo una breve pausa per lasciare spazio alla fiction "Il silenzio dell'acqua", con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti): dopo voci non confermate sulla messa in onda il lunedì e il sabato sera, si dice che il format rioccuperà il prime time del venerdì per sfidarsi con The Voice Senior.

Il Fatto Quotidiano, però, ha sostenuto che la trasmissione condotta da Alfonso Signorini potrebbe far compagnia al pubblico anche la notte del 31 dicembre. Il concerto in piazza che solitamente è presentato da Federica Panicucci, nel 2020 potrebbe non esserci sia per ragioni di budget che di sicurezza (l'emergenza sanitaria in corso non permette assembramenti): il GF Vip sarebbe un ottimo sostituto visto che andrà in onda anche nel periodo delle feste, Natale e Capodanno compresi.