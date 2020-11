Al Grande Fratello Vip 5 è tempo di scelte importanti: i concorrenti, dopo essere stati avvisati che il Reality Show terminerà a febbraio 2021, hanno la possibilità di decidere se restare o meno nella Casa di Cinecittà. Elisabetta Gregoraci ha affrontato l'argomento con Pierpaolo Pretelli ed ha ribadito di volre lasciare il gioco. La showgirl calabrese ha affermato che suo figlio Nathan è al primo posto nella classifica delle priorità.

Gregoraci intenzionata ad abbandonare la Casa

Dopo 80 giorni trascorsi all'interno della Casa più spiata d'Italia, per i concorrenti è forse iniziata la settimana più difficile.

Dopo avere appreso che il Grande Fratello Vip 5 proseguirà fino all'8 febbraio, Francesco Oppini, Dayane Mello, Enock Barwuah ed Elisabetta Gregoraci hanno espresso la volontà di ritirarsi dal gioco.

In particolare, la showgirl calabrese non ha avuto alcun ripensamento in merito. Nella serata di martedì 24 novembre, la 40enne ha affrontato l'argomento con Pierpaolo Pretelli. Elisabetta ha spiegato che appena uscirà dal reality show, parlerà a suo figlio del rapporto speciale instaurato con lui. Dal momento che Gregoraci non sa cos'abbia visto il suo bambino, le dirà come stanno le cose. Per quanto riguarda il percorso al Grande Fratello Vip, Elisabetta ha parlato di "notizia scioccante". La gieffina pensava di finire il programma con tutti coloro che aveva iniziato quest'avventura.

La showgirl ha rammentato a Pierpaolo quale sia la cosa più importanti nella sua vita: "La mia priorità è Nathan. Lui viene prima di tutto, poi ci siete voi". Elisabetta ha spiegato che non vede il suo bambino da troppo tempo. Per questo motivo, quando lo scorso lunedì ha ricevuto un messaggio da lui, si è sciolta come neve al sole.

Per Gregoraci un bambino di 10 anni deve essere seguito costantemente sia dalla mamma che dal suo papà. Gregoraci ha precisato che vuole sapere come va a scuola il suo bambino e vuole essere al corrente dei suoi spostamenti.

Le parole di Pierpaolo

Durante la chiacchierata con Pretelli, Elisabetta ha precisato che per lei la quinta edizione del Grande Fratello Vip terminerà con l'abbandono dei concorrenti entrati il 14 settembre.

Nonostante ci saranno dei nuovi ingressi e delle nuove dinamiche, gli 80 giorni precenti non possono essere dimenticati.

A quel punto è intervenuto Pierpaolo. Il modello pugliese ha affermato che quando si trovava nel Cucurio con Selvaggia Roma, si sentiva morire. Il giovane era in difficoltà a parlare della sua stanchezza mentale alla coinquilina, perché Selvaggia era entrata da una settimana al reality show. Con rammarico, Pierpaolo ha parlato anche dell'ipotetica uscita di Elisabetta e di uno dei suoi migliori amici: "Non riesco a pensare di stare qui senza di te ed Enock".

Prima di archiviare l'argomento, Gregoraci ha sottolineato che se non avesse un figlio ad attenderla fuori, non avrebbe mai abbandonato il programma.