Ieri, sabato 31 ottobre, nella casa del GF Vip si è festeggiato Halloween: i concorrenti del reality si sono travestiti da mostri o da personaggi di film horror e hanno dato il via a una serie di momenti da ricordare. Tommaso Zorzi non ha trattenuto le lacrime quando ha visto la reazione degli altri vipponi al suo look: l'influencer si è sfogato con Stefania sugli atti di bullismo che ha ricevuto quando andava a scuola. Adua e Dayane, invece, si sono rese protagoniste di tante effusioni davanti agli altri: da baci sulle labbra a scambi di sguardi languidi e d'intesa.

Adua si lascia andare al GF Vip: affettuosità con Dayane

Chi segue la diretta del GF Vip su Mediaset Extra, ieri sera ha notato un insolito scambio di attenzioni tra due concorrenti. Complice l'ilarità scatenata dalla festa di Halloween che ha organizzato la produzione, Adua e Dayane si sono lasciate andare a baci, abbracci molto calorosi e giochi di sguardi che le telecamere hanno prontamente immortalato. Su Twitter, inoltre, alcuni fan hanno commentato i momenti di forte intesa che ci sono stati il 31 ottobre tra le due vippone del reality, con tanto di video che provano l'attrazione fisica che ci sarebbe tra loro.

"Questo filmato è vita. Tommaso sconvolto per Adua e Dayane", ha scritto qualcuno sotto alle immagini in cui la Del Vesco e la Mello si baciano sulle labbra mentre si trovano in piedi sulle sedie.

"Stasera non le ferma nessuno", ha detto un altro utente dei social mostrando le ragazze in doccia mentre ballando una appiccicata all'altra. "Ci hanno regalato momento iconici e non potrei essere più felice".

Complicità alle stelle tra due concorrenti del GF Vip

In un altro video che qualcuno ha condiviso su Twitter, si vedono Adua e Dayane sulla stessa sdraio in giardino: la Mello si avvicina pericolosamente al volto della compagna di reality ma stavolta non c'è nessun bacio tra loro.

A far discutere, però, non sono tanto le effusioni che si stanno scambiando la Del Vesco e la modella nella casa del GF Vip, quanto il fatto che una di loro è felicemente fidanzata da 14 anni. L'attrice, infatti, fa coppia con Giuliano da quando erano bambini e vederla flirtare con un'altra persona (che sia uomo o donna poco importa), ad alcuni spettatori fa storcere il naso.

La siciliana e la brasiliana hanno legato tanto nell'ultimo mese e mezzo, ma fino ad oggi non si erano mai spinte oltre ad affettuosi abbracci e a confidenze.

Lo sfogo di Tommaso al GF Vip emoziona i fan

La festa di Halloween nella casa del GF Vip, però, ha regalato un altro momento interessante ai telespettatori: dopo aver visto gli abiti che la produzione ha assegnato ad ogni concorrente, uno dei loro ha avuto un piccolo crollo emotivo. Tommaso, indossato il vestito da gemella di Shining (condiviso con l'amica Stefania), si è rifugiato in giardino in preda ad una crisi.

Quando la Orlando gli ha chiesto cosa avesse, Zorzi ha detto: "Non è per il vestito, ma quando sono uscito e gli altri hanno riso, mi ha riportato alla mente quando camminavo per i corridoi della scuola e tutti ridevano".

La conduttrice ha avuto il tatto e le parole giuste per consolare l'influencer: "Tutte le persone che sono fuori dagli schemi, sono le migliori. Tu sei il migliore. Troppo facile prendersi gioco dei deboli. Non farti sovrastare, non lo meriti". "Devi essere fiero di te, sono gli altri che devono vergognarsi. Non permettere a questi brutti ricordi di rovinarti neppure un minuto della tua vita". Tommaso poi si è ripreso ed ha partecipato al party con la sua solita ironia e verve: il discorso che gli ha fatto Stefania, è stato molto apprezzato anche dal pubblico.