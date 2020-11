Le trame delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore che andranno in onda dal 2 al 6 novembre 2020 in prima visione assoluta su Rai 1 annunciano che ci saranno delle novità importanti riguardanti il personaggio di Vittorio, che sentirà sempre di più sulle sue spalle la responsabilità legata alla famiglia di suo fratello, deceduto improvvisamente in un incidente. I riflettori saranno puntati anche sul giovane Pietro, che darà molte preoccupazioni allo zio e a mamma Beatrice.

Le puntate de Il Paradiso delle signore 2-6 novembre, le trame

Nel dettaglio, Pietro deciderà di scappare dall'Accademia militare in cui si trova e farà perdere le sue tracce per un po' di tempo.

Una notizia che, ovviamente, allerterà moltissimo mamma Beatrice e anche Vittorio, che si metterà subito sulle tracce di suo nipote, sperando di riuscire a trovarlo e di riportarlo così a casa sano e salvo.

Tutto si risolverà nel migliore dei modi, anche se Pietro, dopo questa 'bravata', rischierà seriamente di essere espulso dall'Accademia Militare. Un duro colpo per Beatrice. Intanto Vittorio deciderà di trascorrere più tempo con il ragazzo e lo porterà al grande magazzino.

Vittorio si interessa di suo nipote Pietro

Pietro avrà modo di conoscere dal vicino la realtà lavorativa di suo zio. Al termine di una giornata trascorsa assieme, Vittorio chiederà a Beatrice un nuovo confronto per capire un po' il da farsi con il giovane ragazzo.

Le trame de Il Paradiso delle signore fino al 6 novembre rivelano che Vittorio proverà a far ragionare la donna in merito alla decisione di far ritornare di nuovo Pietro in collegio, ma la reazione della donna non si farà attendere. Beatrice, infatti, metterà subito in chiaro con il cognato che le decisioni su suo figlio spettano soltanto a lei e quindi che lui non deve intromettersi.

Stefania riscuote successo alle vendite: le trame de Il Paradiso delle signore 2-6 novembre

Occhi puntati anche su Agnese che, in questi nuovi episodi della soap opera, sarà protagonista di alcuni momenti di tensione con Rocco. La donna non gli perdonerà il fatto di aver voltato le spalle a Don Saverio per schierarsi dalla parte di Armando.

Intanto però Rocco si infortunerà e non potrà più gareggiare con la bicicletta.

Per Stefania, invece, la prova all'interno del Paradiso andrà benissimo. La ragazza metterà a segno un'importante vendita che la farà ben sperare in vista dell'assunzione. Tuttavia ci sarà un colpo di scena che sconvolgerà l'armonia del grande magazzino: Luciano si accorgerà che mancano dei soldi dalle casse del negozio e tutte le Veneri verranno interrogate sull'accaduto.