Prosegue l'appuntamento con DayDreamer, la Serie TV turca con protagonista Can Yaman di cui il 7 e 8 novembre andranno in onda nuovi episodi in prima visione assoluta. Gli spoiler di queste nuove puntate rivelano che per Leyla arriverà il momento di chiudere con il suo passato e di voltare pagina accetterà il corteggiamento da parte di Osman. Intanto alla Fikri Harika tutti resteranno sconvolti dalla notizia del licenziamento di Deren Keskin.

Gli spoiler delle nuove puntate di DayDreamer del 7 e 8 novembre

Nel dettaglio, Leyla deciderà d'incontrare Osman e di accettare così il corteggiamento da parte dell'uomo, che diventerà sempre più serrato.

In effetti Osman dimostrerà di non voler perdere ulteriormente tempo con la ragazza, tanto da recarsi a casa sua per chiedere ufficialmente la sua mano ai genitori.

E così, quello che doveva essere un corteggiamento si trasformerà in un fidanzamento a tutti gli effetti. Osman e Leyla, infatti, ufficializzeranno la loro storia d'amore e tale notizia sconvolgerà il povero Emre. Il fratello di Can deciderà così di precipitarsi a casa della ragazza, sperando che in questo modo possa riuscire a persuaderla e a farle cambiare idea.

Sanem preoccupata per il fidanzamento della sorella Leyla

Una volta arrivato sul posto, però, Emre non potrà fare altro che constatare la realtà dei fatti e a quel punto si pentirà di questo gesto di grande amore che ha fatto nei confronti di Leyla che, ormai, sembra essere concentrata nella sua storia d'amore con Osman.

Gli spoiler di DayDreamer del 7 e 8 novembre rivelano che Sanem sarà abbastanza preoccupata per le sorti di sua sorella e comincerà a pensare che il suo "sì" a Osman possa essere frutto della frustrazione nei confronti di Emre, dopo la fine della loro storia d'amore.

Deren viene licenziata: gli spoiler di DayDreamer 7-8 novembre

Intanto la campagna pubblicitaria per la Red Mode Cosmetics proseguirà nel migliore dei modi. I colpi di scena, però, non finiranno qui, perché le anticipazioni delle nuove puntate di DayDreamer con Can Yaman, in onda il prossimo fine settimana su Canale 5, raccontano che ci sarà anche il licenziamento di Deren.

La donna, che da anni collabora con l'agenzia gestita da Can, perde il suo posto di lavoro e ovviamente tale notizia lascerà tutti perplessi e senza parole. A quel punto deciderà d'intervenire Sanem, che proverà in tutti i modi a far ragionare il suo fidanzato, provando così a fargli cambiare idea sulla scelta fatta. Peccato, però, che il fotografo andrà avanti per la sua strada e la decisione finale che ha preso sembrerà essere irremovibile.