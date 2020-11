Elisabetta Gregoraci è senza dubbio la concorrente più discussa della quinta edizione del Grande Fratello Vip. La showgirl calabrese è stata al centro dell’attenzione anche nel corso dell’ultima diretta su Canale 5 per un’osservazione fatta al conduttore Alfonso Signorini dopo un nuovo battibecco con Selvaggia Roma.

L’ex moglie di Flavio Briatore ha scatenato una polemica sul web per essersi paragonata, seppur inconsciamente, a Naomi Campbell. Non si sono fatte di certo attendere le critiche di numerosi fan del Reality Show, e su Twitter sono cominciati a circolare dei meme divertenti.

Elisabetta Gregoraci a Signorini: ‘Briatore ha avuto delle ex come Naomi Campbell, Heidi Klum, me’

Elisabetta Gregoraci si è fatta notare nel nuovo appuntamento serale del GF Vip che i telespettatori hanno seguito venerdì 20 novembre 2020. Tutto ha avuto inizio con i numerosi litigi tra l’ex moglie di Flavio Briatore e Selvaggia Roma. Quest’ultima, sin da quando ha varcato la porta rossa. ha fatto capire di non gradire l’atteggiamento che Elisabetta sta avendo nel reality show. L'influencer romana è arrivata a sostenere che Gregoraci stia prendendo in giro Pierpaolo Petrelli. Il conduttore Alfonso Signorini, come di consueto, non ha perso l’occasione per provocare le due concorrenti, rivolgendo la seguente domanda ad Elisabetta: “A Briatore potrebbe piacere a Selvaggia Roma?”.

A questo punto, la gieffina calabrese ha replicato al direttore del settimanale Chi dicendogli che al padre di suo figlio piace un’altra tipo di donna, dopodiché ha aggiunto: “Ha avuto delle ex come Naomi Campbell, Heidi Klum, me”. La risposta di Elisabetta non sembra essere piaciuta agli utenti della rete, dal momento che sono stati tanti coloro che si sono divertiti ad ironizzare la faccenda con dei meme esilaranti.

Uno di questi presenta la foto di Naomi Campbell, ex top model di successo internazionale accostata ad una di Gregoraci, con una didascalia che lascia poco spazio ai dubbi: “Elisabetta Gregoraci abbronzata”.

La gieffina calabrese accusa Selvaggia Roma di essere falsa

Sempre ieri sera, non è passato di certo inosservato l’intervento di Pierpaolo Petrelli durante i continui scontri tra Elisabetta e Selvaggia.

L’ex velino di Striscia la notizia ha invitato la nuova arrivata a non parlare male della showgirl calabrese e a rispettare ciò che prova per lei. L’ex moglie di Briatore si è fatta nuovamente sentire e, senza peli sulla lingua. ha ribadito a Selvaggia di essere falsa e provocatoria per aver fatto il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia con uno scopo preciso.

Elisabetta ha poi rincarato la dose e, dopo aver consigliato all’ex volto di Temptation Island di farsi conoscere per la persona che è, ha aggiunto: “Selvaggia è veramente aggressiva. Ha detto che mi farà piangere”. Inoltre la gieffina calabrese è arrivata a sostenere che Roma sia gelosa del suo rapporto con Pierpaolo, per aver parlato di loro per giorni.