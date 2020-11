Arrivano le anticipazioni della soap opera italiana Un posto al sole, che racconta la vita e gli intrighi di alcuni abitanti di un lussuoso condominio situato a Posillipo, nell'hinterland di Napoli. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 23 al 27 novembre 2020, tutte le sere su Rai 3 a partire dalle ore 20.45.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla crisi matrimoniale di Silvia e Michele, sulla nascita del figlio di Clara, sui problemi finanziari di Marina e Fabrizio, sul momentaneo riavvicinamento di Rossella e Patrizio e sulla crisi esistenziale che sta attraversando Niko.

Patrizio e Rossella si riavvicinano

Le anticipazioni di 'Un posto al sole' ci suggeriscono che Rossella e Patrizio uniranno le loro forze per aiutare Clara a partorire il suo bambino. Durante il parto i due giovani si renderanno conto che il sentimento che li legava è ancora forte e vivo. Nel frattempo, Michele dovrà prendere un'importante decisione lavorativa che potrebbe ferire l'emotività di Silvia. Cotugno riuscirà a liberarsi della presenza di Cinzia anche se la giovane, prima di andare via, gli rivelerà qualcosa di estremamente inquietante. Stanca di discutere continuamente con Michele, Silvia compirà un gesto che i suoi famigliari non si aspettavano da lei.

Patrizio inizierà ad essere infastidito dalla presenza di Ilaria nella sua vita, mentre Rossella guadagnerà sempre più fiducia in se stessa.

Dopo aver ascoltato i problemi di Cotugno, Guido cercherà di aiutarlo in ogni modo anche se il suo aiuto in conclusione finirà per peggiorare la situazione dell'uomo.

Gli estremisti contestano il lavoro di Michele

Michele e Vittorio faranno una trasmissione per sostenere le minoranze senza sapere che la loro iniziativa finirà per infastidire alcuni estremisti.

Niko non riuscirà ad accettare l'idea di aver ottenuto il suo posto di lavoro grazie alla raccomandazione di Susanna e finirà per comportarsi male con i suoi colleghi dello studio Leone. Rossella deciderà di proporre la sua tesi al professor Volpicelli per poi cambiare idea poco prima di farlo.

Dopo aver intimato a Susanna di lasciarlo in pace, Niko uscirà con Leonardo.

Lo strano comportamento del giovane finirà per inquietare tutti i suoi familiari e soprattutto Angela che sarà molto in pena per lui e per Jimmy.

Dopo essere riuscito a gestire le contestazioni in radio, Michele avrà un lungo confronto con Silvia che potrebbe minare la solidità del loro rapporto. Fabrizio cercherà di risollevare il morale di Marina ricordandogli che a breve dovrebbero ricevere la seconda rata di Menkov, utilizzabile per sanare la crisi di liquidità in cui sono sprofondati i cantieri.