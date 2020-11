Continuano a rincorrersi le indiscrezioni su una delle protagoniste della quinta edizione del GF Vip: Elisabetta Gregoraci avrebbe ammesso tra le righe di essere ancora legata a Briatore da un contratto post-matrimoniale. Chiacchierando con Giulia Salemi nella casa, la showgirl ha spiegato che c'è una ragione se negli ultimi tre anni non è mai apparsa in pubblico con un uomo che non sia Flavio, l'ingombrante ex marito che la calabrese descrive come molto possessivo.

Le confidenze di Elisabetta sull'ex marito al GF Vip

Potrebbe esserci un fondo di verità dietro alle voci che vorrebbero Gregoraci e Briatore ancora legati da un accordo stipulato prima della separazione.

Alcuni siti e giornali di Gossip hanno riportato l'indiscrezione secondo la quale Elisabetta avrebbe firmato un contratto che le impedirebbe di rendere pubblica una sua nuova storia d'amore se non dopo un lungo periodo di "rodaggio" (pare si tratti di almeno due anni).

La soubrette non potrebbe presentare al figlio Nathan e ai fan un suo eventuale compagno se non dopo esserci stata per un po' di tempo, ovvero costruendo una relazione stabile e seria. A indagare su queste chiacchiere ci ha pensato una new entry del GF Vip: Giulia Salemi ha chiesto alla compagna di reality in che rapporti è rimasta con Flavio e se è libera oppure no di frequentare chi vuole dopo la fine del matrimonio.

Nella casa del GF Vip si riparla di Briatore

"Ma siete liberi di frequentare chi volete senza rotture di p... oppure...?", ha chiesto Giulia ad Elisabetta nelle scorse ore. Gregoraci, dopo una fatto un sorriso forzato, ha risposto: "Cambiamo domanda". La curiosità della Salemi, però, in parte è stata soddisfatta quando la calabrese ha aggiunto: "Sono tre anni, mi hai mai vista con qualcuno?

Paparazzata ok, ma ne ho avuto solo uno per due anni ma è finita malissimo".

La presentatrice ha fatto riferimento ai tre anni che sono passati da quando si è separata da Briatore e alla relazione che ha vissuto con Francesco Bettuzzi. La concorrente del GF Vip si è sbilanciata poco sulla sua vita privata, ma quello che ha detto in merito a quello che può o non può fare da quando non sta più con Flavio, confermerebbe i rumors che circolano su un possibile contratto post matrimoniale che le vieterebbe di uscire allo scoperto con i suoi nuovi amori tutte le volte che vuole.

Il commento sulla gelosia di Flavio al GF Vip

Senza mai dire per esteso il suo nome e cognome, Elisabetta ha anche fatto un commento sull'ex marito e su come si comporterebbe con lei anche dopo la separazione avventura tre anni fa. "Lui è abbastanza possessivo. Per lui sono ancora sua", ha confidato Gregoraci alla nuova concorrente del GF Vip che ha provato a indagare sul rapporto che c'è attualmente tra gli ex coniugi Briatore.

Uno dei motivi per i quali la calabrese non si sarebbe lasciata andare con Pierpaolo Pretelli nella casa, dunque, potrebbe essere l'accordo che si dice abbia firmato tempo fa con Flavio, lo stesso che le impedirebbe di "amoreggiare" in pubblico con un uomo che non sia un compagno stabile.

I gossip sulla bella conduttrice, però, non si limitano soltanto al padre di suo figlio e al loro legame post rottura: i fan del reality, ad esempio, continuano a pensare che la donna abbia uno spasimante che la starebbe aspettando fuori dalla casa. Alcuni enigmatici messaggi aerei che sono arrivati per Elisabetta ("Sei l'epicentro del mio terremoto", "Luce e Charlotte" con la R di un colore diverso rispetto alle altre lettere) porterebbero la firma di Stefano Coletti, un imprenditore che vive a Montecarlo col quale la showgirl avrebbe avuto una relazione fino a poco prima di iniziare l'avventura su Canale 5.