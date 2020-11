Sono passati pochi giorni da quando c'è stato il confronto tra loro al Grande Fratello Vip, ma Stefano e Dayane sembra abbiano già raggiunto un certo equilibrio nella casa. La Mello, in particolare, l'altra sera ha provato a sedurre Bettarini con gesti e sguardi ammiccanti mentre erano seduti a tavola: i concorrenti che hanno ascoltato il racconto della modella si sono detti piuttosto scettici e qualcuno le ha consigliato di non esagerare per non passare dalla parte del torto.

Dayane provoca l'ex al Grande Fratello Vip

Era lo scorso venerdì quando Stefano Bettarini è entrato a far parte del cast fisso del Grande Fratello Vip 5.

Il primissimo confronto che il toscano ha avuto con un concorrente col quale aveva un conto in sospeso, è quello con Dayane: i due hanno avuto un breve flirt in un'edizione dell'Isola dei Famosi dove lui era inviato e lei naufraga. In diretta tv c'è stato un acceso scambio di battute tra la Mello e l'ex calciatore, conclusosi con una stretta di mano su espressa richiesta di Alfonso Signorini.

Tra i due protagonisti del reality, però, potrebbe esserci ancora qualcosa da risolvere: l'altra sera, mentre tutti erano a tavola per la cena, la brasiliana si è resa protagonista di un momento che sta facendo discutere nella casa ma anche tra i telespettatori. Per sua stessa ammissione, Dayane ha cercato di sedurre Bettarini con un tono di voce ammiccante, sguardi sensuali e mettendo in mostra la sua profonda scollatura.

Mentre domandava a Stefano cosa ricordava del loro incontro passionale in Honduras, la modella si spostava i capelli con sensualità e gli proponeva le sue forme.

Critiche per Dayane dai fan del Grande Fratello Vip

Esistono dei video a conferma del fatto che è stata la stessa Mello a raccontare ad alcuni compagni d'avventura di aver provocato volontariamente Stefano a cena.

Dopo aver preso da parte Adua, Tommaso ed Enock in lavatrice (una delle camere da letto della casa del Grande Fratello Vip 5), Dayane ha riproposto i gesti che ha fatto e le frasi che ha detto per mettere in difficoltà il fidanzatissimo Bettarini. La Del Vesco è stata la prima a frenare l'entusiasmo dell'amica suggerendole di non esagerare per non passare dalla parte del torto: da "sedotta e abbandonata" dopo il flirt all'Isola, la brasiliana potrebbe essere vista come una provocatrice senza scrupoli (ovvero che non bada al fatto che il toscano abbia una compagna a casa che lo aspetta).

Inizialmente Zorzi si è fatto una risata nell'ascoltare la coinquilina, ma poco dopo è corso da Maria Teresa Ruta a raccontarle tutto e a manifestare tutte le sue perplessità a riguardo.

Nicoletta Larini contro la brasiliana del Grande Fratello Vip

Anche i fan del GF Vip che hanno assistito alle provocazioni di Dayane a Stefano si sono detti spiazzati sui social network: su Twitter sono stati scritti molti commenti di disapprovazione al comportamento della Mello. Non è la prima volta che la modella tenta di avvicinarsi ad un uomo impegnato nella casa: poche settimane fa, la ragazza ha ammesso di provare un forte interesse per Francesco Oppini, fidanzato con Cristina da tanto tempo.

La compagna di Bettarini, Nicoletta Larini, in una recente intervista si è detta molto delusa dall'atteggiamento della brasiliana nell'ultima puntata del reality.

Quando un giornalista le ha chiesto di commentare le parole con le quali la giovane ha descritto il breve flirt che ha avuto con la sua dolce metà ("È stata solo una sc... Una sola notte, a chi non è successo?"), la ragazza ha risposto: "Lei è madre di una bambina, quindi provo profondo sdegno per quello che ha detto".