Manca pochissimo per poter seguire su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip, e un ex concorrente di questa quinta edizione continua a farsi sentire. Fulvio Abbate sembra intenzionato ad agire per vie legali nei confronti dell’ex compagno di gioco, Francesco Oppini, per alcune frasi pronunciate nella casa di Cinecittà che non gli sono piaciute.

Si tratta di un’accusa che lo scrittore non è per niente disposto a tollerare, nonostante abbia sottolineato con un post condiviso sui social di non avere più alcun interesse alle dinamiche del Reality Show da quando è stato eliminato.

Fulvio Abbate deciso a denunciare Francesco Oppini

Fulvio Abbate, un ex protagonista del GF Vip 5, nel corso della permanenza nella casa più spiata d’Italia non ha avuto per niente un bel rapporto con il cronista Francesco Oppini. La situazione non è migliorata, nonostante lo scrittore sia tornato alla normalità già da parecchie settimane. Nelle scorse ore, stando a quanto è stato riportato da alcuni utenti su Twitter, il figlio di Alba Parietti si sarebbe scagliato di nuovo contro Fulvio. Quest’ultimo, tramite il proprio profilo Instagram ufficiale non ha perso tempo per replicare a Francesco, facendo sapere ai suoi followers di essere disposto a denunciare il gieffino.

Per iniziare, Abbate, con un video, ha precisato di aver appreso che Oppini sta continuando a parlare male di lui, accusandolo addirittura di aver fatto dei discorsi da maniaco sessuale nella casa di Cinecittà.

Il noto scrittore, dopo aver invitato coloro che seguono il reality show a segnalargli i punti del filmato in cui Francesco si è lasciato andare a tali considerazioni diffamatorie, ha aggiunto di aver deciso di querelare il 38enne se ciò che gli è stato riferito dovesse trovare riscontro.

Il figlio di Alba Parietti rischia l’eliminazione nella puntata del 23 novembre

Per concludere, Fulvio Abbate ha affermato di aver già avvisato i suoi avvocati e ha aggiunto di non seguire il Grande Fratello Vip perché ha altro da fare. A questo punto, non resta che attendere per sapere se l’ex gieffino prenderà davvero delle iniziative legali nei confronti di Francesco Oppini.

L’intricata questione, però, potrebbe essere risolta durante il nuovo appuntamento della trasmissione Mediaset condotta da Alfonso Signorini, in programma sul piccolo schermo questa sera lunedì 23 novembre 2020.

Non è da escludere la possibilità che la showgirl Alba Parietti possa decidere di schierarsi ancora una volta dalla parte del figlio, che rischia di concludere questa esperienza televisiva poiché si trova in nomination con Dayane Mello, Patrizia De Blanck e Adua Del Vesco. Intanto, a difendere Francesco ci hanno pensato i suoi seguaci, facendo presente ad Abbate che proprio lui che si reputa intelligente non può accusare la gente senza avere le prove.